Один из первых в России электронных путевых листов оформили в сервисе «Логистика» от «Контура»

11 июля 2023 г. транспортная компания «РТ лайн» сформировала, подписала и отправила в ГИС ЭПД первый электронный путевой лист, используя сервис провайдера «СКБ Контур».

Путевой лист служит для учета и контроля работы транспортного средства и водителя. Формат электронного путевого листа (ЭПЛ) Федеральная налоговая служба утвердила 1 марта 2023 г. С этого момента Минтранс сформировал рабочую группу по тестированию ЭПЛ, в которую вошли операторы информационных систем электронных перевозочных документов, сам регулятор и крупные транспортные компании.

В их числе «РТ лайн» — компания оказывает услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом в городе Перми и входит в транспортный холдинг федерального уровня «Ресурс групп».

После проверки всех процессов этап тестирования завершился, и 11 июля 2023 г. компания «РТ лайн» сформировала свой первый ЭПЛ в сервисе «Логистика». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Анна Гудкова, заместитель генерального директора по автоматизации холдинга «Ресурс групп»: «Одним из приоритетных направлений холдинга «Ресурс групп» является внедрение технологий, нацеленных на оптимизацию процессов по управлению автопарком. Важным этапом стало участие в рабочей группе по тестированию ЭПЛ. В целом, формирование электронных документов будет способствовать цифровизации отрасли, повышению прозрачности взаимодействия государственных органов и бизнеса, а также упрощению ряда процессов, связанных с перевозками. В ближайшей перспективе мы планируем масштабировать проект на компании, входящие в холдинг».

ЭПЛ состоит из пяти обязательных файлов обмена, каждый из которых участники документооборота должны подписать квалифицированной электронной подписью в сервисе оператора и отправить в ГИС ЭПД. Госсистема в ответ направляет данные для формирования QR-кода, который водитель предъявляет сотрудникам ГИБДД при проверке на дороге. «РТ лайн» сопроводил электронным путевым листом всю цепочку при перевозке и завершил документооборот.

Павел Коптелов, руководитель продукта «Логистика» в «Контуре»: «В 2024 г. государство планирует постепенно вводить обязательное использование электронных перевозочных документов. Предоставить участникам возможность оформлять перевозочные документы в электронном виде — важная для нас задача. Мы начали тестировать работу с электронными путевыми листами, как только Минтранс сформировал рабочую группу. Тестирование помогло отладить процесс и сделать сервис удобнее для пользователей. В случае с «РТ лайн» мы настроили решение под процессы компании и внедрили его средствами API в учетную систему «1С».

Использование электронных путевых листов позволяет участникам грузоперевозок снижать количество ошибок в документах, экономить на их печати, доставке, хранении, упрощает управленческий и налоговый учет. Процесс перехода на электронные перевозочные документы требует времени, поэтому стоит начать готовиться уже сейчас, чтобы успеть перестроить работу до наступления обязательности.

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