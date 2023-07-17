НИТУ МИСИС создаст институт для обучения инженеров в квантовой сфере

Об этом заявил первый проректор университета МИСИС Сергей Салихов. В Институте физики и квантовой инженерии будут готовить квантовых инженеров и квантовых технологов. Первый набор студентов состоится уже в 2024 г.

Сегодня в сфере квантовых технологий наблюдается кадровый голод – специалистов не хватает как крупным корпорациям, так и университетам, и исследовательским институтам. Поэтому в мире создается большое количество образовательных программ, например, только в США более 60 университетов имеют образовательные программы в этой области.

Россия входит в число стран, уделяющих развитию сферы квантовых технологий особое, приоритетное внимание. Учитывая высокий спрос как со стороны бизнеса, так и от научно-исследовательских организаций на квалифицированных специалистов, университет МИСИС планирует открыть в своей структуре Институт физики и квантовой инженерии.

Как отметил первый проректор НИТУ МИСИС Сергей Салихов, «Это логичный шаг развития университета в области квантовых технологий, начавшийся с работ Нобелевского лауреата Алексея Абрикосова, более 15 лет руководившего кафедрой теоретической физики, которая и сегодня является локомотивом квантовой темы в вузе».

Сегодня в НИТУ МИСИС действует лаборатория «Сверхпроводящие метаматериалы», открытая на средства программы мегагрантов в 2011 г., которая стала первой в России выполнять измерения кубитов при сверхнизких температурах. В 2022 г. ученые лаборатории впервые продемонстрирован действующий четырехкубитный квантовый процессор.

В Центре НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ МИСИС, открытом в 2018 г., собрана команда теоретиков в области квантовой криптографии. 27 июля 2023 г. ученые Центра запустили на орбиту первый в стране малый космический аппарат для тестирования лазерного канала связи между МКА и наземной приемной станцией.

Говоря об особенностях обучения в новом институте, Сергей Салихов отметил, что ключевой аспект подготовки таких специалистов – способность быстро адаптировать образовательную программу под меняющиеся условия: «Нам предстоит найти баланс между фундаментальной и практической подготовкой. Создать систему, при которой студенты будут максимально вовлечены в проектную деятельность, решение конкретных прикладных задач. Кроме того, мы должны учитывать и ожидания самих обучающихся. Сегодняшние студенты хотят участвовать в больших амбициозных проектах, которые меняют мир и одновременно хотят быть счастливыми. И в этом смысле квантовые технологии подходят под этот запрос лучше всего, так как помогают создавать то, чего раньше не было, в том числе, для улучшения жизни людей».

***

Университет науки и технологий МИСИС – вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. В научно-исследовательской деятельности университет МИСИС концентрируется на таких направлениях, как металлургия, горное дело, материаловедение, квантовые технологии, биоматериалы и биоинженерия, альтернативная энергетика, аддитивные и информационные технологии. В вузе действует порядка 45 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров, в которых работают российские и зарубежные ученые. В состав университета входит семь институтов и шесть филиалов – четыре в России и два за рубежом. В вузе более 23 тыс. обучающихся, 25% студентов – граждане 86 стран.