Faberlic заменила иностранный сервис для организации виртуальной очереди на решение Novardis

Faberlic внедрила сервис для организации виртуальный очереди NovaQueue, заменив иностранное решение на российскую разработку Novardis. NovaQueue — это виртуальная комната ожидания, которая помогает взять под контроль пики трафика, избежать оттока посетителей и улучшить пользовательский опыт.

До внедрения сервиса NovaQueue компания Faberlic использовала зарубежный аналог, от которого было принято решение отказаться в пользу российского сервиса, отвечающего потребностям высоконагруженных веб-ресурсов. В виртуальной комнате ожидания NovaQueue реализованы механики взаимодействия с пользователями, возможность управлять настройками очереди, инструменты аналитики. Продукт поддерживается российской командой и соответствует всем российским законодательным требованиям.

«На сегодняшний день сервис для организации виртуальной очереди и комнаты ожидания NovaQueue – это единственное российское решение подобного класса систем, позволяющее эффективно управлять нагрузкой и регулировать трафик даже при значительных всплесках. Мы гордимся тем, что Faberlic стал первым клиентом, перешедшим на наше решение. И уверены, что этот сервис сможет помочь другим компаниям увеличить эластичность их ИТ-систем, снизить риски падения сервисов и повысить удовлетворенность своих клиентов», – сказал Андрей Граф, директор департамента Customer Experience Novardis.

«Переход на NovaQueue предоставляет нам ряд преимуществ. Во-первых, решение обеспечивает надежное и эффективное управление виртуальными очередями, что помогает нам справиться с пиковыми нагрузками и улучшить пользовательский опыт. Во-вторых, использование отечественного сервиса позволяет нам избежать риска зависимости от зарубежных вендоров. И в-третьих, NovaQueue предлагает привлекательные экономические условия, и его стоимость значительно ниже, чем у зарубежных аналогов. Мы уверены, что сервис NovaQueue поможет нам снизить затраты и достичь еще большей эффективности», – отметил Антон Семёнов, директор департамента клиентских решений Faberlic.