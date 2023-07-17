«Эдит про» заключила партнерское соглашение с разработчиком ОС «Альт»

«Эдит про» группа «Борлас») стала партнером компании «Базальт СПО» – разработчика российских операционных систем «Альт».

«Эдит про» расширяет предложение в рамках комплексной стратегии импортозамещения отечественных предприятий за счет партнерств с российскими вендорами. Новое партнерство будет способствовать внедрению ОС отечественной разработки в отраслях, отнесенных к критической информационной инфраструктуре, в том числе в энергетике.

«Реализация актуальной для многих компаний задачи по импортозамещению в настоящий момент осложняется тем, что необходимо в короткий срок найти альтернативу для многочисленных компонентов и подсервисов в рамках многослойной ИТ-инфраструктуры. Требуется пересборка ИТ-ландшафта, в том числе замена программно-аппаратного стэка, включая как бизнес-приложения, так и back-сервисы», — сказал Александр Сердюк, технический директор «Эдит про».

По его словам, перед внедрением все новые компоненты, в том числе аппаратную часть (серверы, системы хранения данных, сетевые устройства), среды виртуализации, системы резервного копирования, сервисы удаленных рабочих столов, службы каталогов, почтовые сервисы, клиентские операционные системы, приложения для работы с документами и множество других — нужно тщательно тестировать. После инсталляции новых компонентов нужно обеспечить их связность между собой, работоспособность и выполнение всех многочисленных требований к защите информации.

«Эта комплексная задача должна быть реализована в короткие сроки, требуя от компаний беспрецедентной концентрации экспертизы и ресурсов. Чтобы поддержать российскую промышленность, наша компания готовит план по полноценному замещению на российское ПО для всех компонент ИТ-инфраструктуры с учетом альтернатив, которые в настоящий момент предоставляет российский рынок», — отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит про».

В рамках реализации стратегии «Эдит про» расширяет партнерские отношения с поставщиками отечественного ПО и получила партнерский статус «Базальт СПО» — разработчика российских операционных систем «Альт» на ядре Linux.

«Базальт СПО» разрабатывает решения и выпускает дистрибутивы, используя собственные технологии и инструменты. Основа всех решений и дистрибутивов – независимый репозиторий «Сизиф» (Sisyphus) — один из крупнейших в мире банков пакетов свободных программ с поддерживаемой целостностью.

«Получение партнерского статуса ведущего разработчика российских систем на базе Linux подтверждает наши компетенции по реализации проектов импортозамещения ПО у отечественных промышленных компаний, а также позволит развивать их в тесном партнерстве с вендором. Работа с «Эдит про», в свою очередь, откроет «Базальт СПО» новые возможности по выходу на энергетический рынок, где наши позиции исторически очень сильны», — сказал Александр Сердюк.

Семейство ОС «Альт» включает программные продукты как для рабочих станций, так и для управления серверами (система «Альт Сервер»). В проект автоматизации промышленности в первую очередь актуально использование серверных ОС. «Альт Сервер» обладает широкой функциональностью и имеет исполнения: для различных архитектура, от x86 до тех, которые используются в отечественных серверах и процессорах Yadro и «Эльбрус». Это делает ее широко применимой в промышленных ИТ-кластерах самого разного назначения.

Использование ОС семейства «Альт Сервер» актуально для отечественных частных компаний и государственных предприятий, отнесенных указом Президента РФ от 30 марта 2022 г. №166 к объектам критической информационной инфраструктуры. Среди них компании отрасли связи, транспорта, энергетики и многие другие: все они должны обеспечить импортозамещение компонентов ИТ-инфраструктуры в сжатые сроки — до 2025 г.