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B2B-Center разработал площадку для закупок и продаж компании «Воронежский трансформатор»

«Воронежский трансформатор», российская технологическая компания в сфере энергетики, входящая в состав группы «Интер РАО». Предприятие переводит свои торговые процедуры на корпоративную площадку, созданную на базе B2B-Center.

Завод проектирует, производит и обслуживает силовые и тяговые трансформаторы. Компания заинтересована в расширении числа партнеров и в сотрудничестве с поставщиками оборудования, подрядчиками ремонтных и монтажных работ, разработчиками программного обеспечения. «Воронежский трансформатор» закупает оборудование, масла, средства индивидуальной защиты, а также проводит на площадке торги по продаже лома металлов и складских остатков.

«По итогам тестового периода мы решили перевести торговые процедуры на B2B-Center. Нас привлекли широта и удобство функционала для организации различных видов торгов. Помимо проведения закупок, мы активно используем площадку для реализации неликвидов. На площадке мы быстрее продаем невостребованное имущество и получаем выгодные предложения от покупателей», — сказала Виктория Попкова, специалист по закупкам.

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