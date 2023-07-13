CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Webinar Group расширяет возможности совместной работы в онлайне

Webinar Group, российская компания-разработчик решений для бизнес-коммуникаций, за последний месяц значительно расширила набор функций платформы Webinar для удобства совместной работы во время онлайн-встреч, видеоконференций и вебинаров. Новые возможности позволят повысить эффективность онлайн-мероприятий и вовлеченность их участников.

Например, теперь пользователям Webinar доступен встроенный в интерфейс таймер. Этот инструмент полезен для любых рабочих встреч, на которых есть необходимость придерживаться строгих временных рамок. Среди возможных сценариев применения — выполнение заданий во время тренингов и обучения, мозговые штурмы, экзамены и собеседования.

Одна из новых функций, на необходимость которой часто указывал бизнес, — режим докладчика. Эта опция позволяет выступающему демонстрировать участникам встречи презентацию в формате MS PowerPoint или «Google презентации», просматривая заметки к слайдам в том же окне. При этом на экранах участников заметки не отобразятся.

Еще одна возможность — одновременное использование двух камер. Этот инструмент облегчает проведение гибридных мероприятий: например, одна из камер может быть направлена на выступающего, а другая — на маркерную доску в переговорной или аудитории. Функция подключается по запросу.

Кроме того, в Webinar стало удобнее использовать вкладку «Заметки». Теперь организатор может отправить записи, созданные во время встречи, себе или всем участникам. В «Заметках» также можно назначать ответственных за задачи — эти участники автоматически получат уведомления после встречи.

«Webinar Group стремится в ближайшем будущем объединить все виды бизнес-коммуникаций в рамках UCaaS-платформы. Каждая новая функция — это еще один шаг к универсальности нашего решения, — отметила Екатерина Пичелатова, руководитель группы продуктового маркетинга Webinar Group. — В ближайших релизах мы запустим интеграцию с оборудованием в гибридных аудиториях Webinar Rooms. Также будет доступна возможность транскрибации и автоматического создания протокола встречи. Мы внимательно следим за тенденциями и потребностями российского бизнеса и уверены, что такой подход позволит компаниям улучшать бизнес-результаты с помощью нашего продукта».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан Следственным комитетом

В России создан первый отечественный промышленный томограф. Видео

Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям

Операторы ЛНР получат от властей отсрочку на хранение всех звонков и сообщений граждан

Пенсионный фонд обвиняют: Из-за иностранного «железа» его подрядчики ходят под уголовной статьей

Компания уволила 90% работников и заменила искусственным интеллектом. Бизнес пошел в гору, гендиректор в восторге

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Показать еще

Наука

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики
Показать еще