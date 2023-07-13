«Телфин» представил решение для приема и совершения звонков через Telegram прямо в CRM

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил новое приложение, позволяющее принимать и совершать звонки через Telegram аккаунт компании прямо в CRM системе «Битрикс24». Решение позволяет бизнесу использовать профили в Telegram как номера телефонов, а сотрудникам получать звонки через мессенджер и перезванивать клиентам прямо в CRM.

С 2019 г. наблюдается тенденция по переходу пользователей мобильной связи на голосовое общение через мессенджеры. В 2022 г., по данным Deloitte, Telegram вышел на лидирующее место среди мессенджеров в России с долей 63% в общем объеме мобильного трафика. Telegram как канал для голосовой коммуникации завоевывает все большую популярность среди молодежной аудитории и постепенно вытесняет классическую и мобильную телефонию. Для расширения каналов связи с современной аудиторией и завоевания ее лояльности Telegram является быстрым, удобным и выгодным решением.

«В конце 2022 г. “Телфин” интегрировал возможность принимать, совершать и обрабатывать звонки через Telegram прямо в АТС “Телфин.офис“. Кроме этого, в портфеле решений компании уже есть интеграция переписки в мессенджерах с CRM системами “Битрикс24“ и amoCRM. Поэтому создание приложения, позволяющего получать звонки на аккаунт Telegram вашей компании прямо в CRM и перезванивать клиентам в один клик, стало закономерным шагом в развитии общего омниканального решения», — сказал Александр Красников, технический директор «Телфин».

Подключение Telegram-аккаунта к новому приложению «Телфин» происходит через сканирование QR-кода с помощью мобильного устройства. В результате с помощью коннектора к существующему аккаунту в Telegram автоматически добавляется подключение «Битрикс24». Таким образом, приложение «Телфин» обеспечивает качественную связку возможностей телефонии с удобством мессенджера Telegram и CRM «Битрикс24».

После установки приложения «Телфин» для «Битрикс24» клиент может настроить сразу несколько аккаунтов Telegram для сотрудников компании. Разработка позволяет совершать и принимать неограниченное количество звонков в Telegram. Позвонить заказчику можно напрямую кликом из карточки клиента — нет необходимости тратить время на переходы в различные приложения и аккаунты мессенджеров.

Кроме того, вся история обращений, в том числе и пропущенных вызовов, независимо от канала связи, хранится в карточке клиента на «Битрикс24». Менеджер может в любой момент найти нужный звонок, проанализировать предложение и довести коммуникацию до сделки. Для хранения истории не нужно отдельно заносить данные в CRM — вся информация сохраняется автоматически.

«При разработке приложения “Telegram для Битрикс24“ ключевой целью было сделать интеграцию звонков из Telegram максимально простой, понятной и быстрой. Для нас было важно максимально упростить процесс подключения к системе и дать возможность пользователям полноценно использовать функционал мессенджера и CRM. Мы сделали приложение, чтобы клиентам было удобно работать в привычных для себя системах», — сказал Александр Красников, технический директор «Телфин».