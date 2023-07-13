Количество оформленных работниками электронных кадровых документов выросло на 232% с начала 2023 года

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» зафиксировала рост количества оформляемых в электронном виде кадровых документов сотрудников российских компаний. Это следует из анализа объема документооборота 130 крупнейших пользователей сервиса КЭДО «Сберкорус».

За первые шесть месяцев 2023 г. количество документов в сервисе кадрового электронного оборота «Сберкорус» выросло на 232%. Активнее всего объем кадровых документов растет в компаниях, где присутствует большое количество персонала, исполняющего схожие функции. Например, в крупных сетях общественного питания, колл-центрах и на сельскохозяйственных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители «Сберкорус».

Наибольший рост по количеству оформленных документов показали: изменения условий трудового договора (трафик вырос на 191%), должностные инструкции (трафик вырос на 181%), заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск (трафик вырос на 168%), а также основные локально-нормативные акты — штатное расписание, положение о работе с персональными данными и т.д. (трафик вырос на 141%).

Чаще всего сотрудники подписывали в сервисе локально-нормативные акты (7247 документов), оплачиваемые отпуска (5236 документов) и расчетные листки (4506 документов).

Пользователи КЭДО «Сберкорус» в особенности отмечают сокращение времени на согласование и запуск рабочих процессов, упрощение получения справок, а также легкую доступность сервиса. Не менее важной является и экономия затрат на бумагу и курьерскую доставку, о чем говорят сами руководители.

«Кадровый электронный документооборот может и должен войти во все сферы бизнеса и жизни людей. Привычка к использованию кадрового ЭДО в России только формируется, однако уже сейчас мы видим, насколько продукт востребован. Нет никаких сомнений, что в 2023 г. сервис придет в каждую третью российскую компанию, так как выгоды от его внедрения очевидны. Ускорение бизнес-процессов, сокращение трудозатрат и экономия времени — именно это ценят в цифровых решениях лидеры своих индустрий», — сказал директор департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.

Ранее сервис КЭДО «Сберкорус» был включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Запись в реестре № 15727 внесена 5 декабря 2022 г.

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КЭДО запущен «Сберкорус» в апреле 2021 г. С момента запуска в сервисе отправлено 110 тыс. юридически значимых документов. Сервис входит в топ-5 рейтинга «Крупнейшие игроки рынка КЭДО», составленного авторитетным российским изданием о технологиях CNews.