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Цифровая платформа «Ростеха» «Персональные медицинские помощники» агрегирует данные с 7 тыс. устройств

Цифровая платформа «Ростеха» «Персональные медицинские помощники» объединила в единую систему данные с более чем 7 тыс. медицинских устройств в шести регионах России: в Республике Татарстан, Новосибирской, Иркутской, Самарской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. Это позволяет проводить дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями – артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Пациентам, участвующим в проекте, выдаются индивидуальные диагностические приборы – тонометры и глюкометры, интегрированные с информационной системой «Персональные медицинские помощники» на базе решения IIoT.Istok – IoMT.Istok. Результаты измерений систолического и диастолического давления, частоты сердечных сокращений и уровня глюкозы в капиллярной крови автоматически передаются с устройств в информационные системы медицинских организаций, НМИЦ Минздрава России, ФМБА и другие медицинские организации для дальнейшей обработки врачами-специалистами.

Платформа разработана в рамках федерального проекта «Персональные медицинские помощники» и является центральным звеном в информационном обмене между пациентами, врачами и медицинскими организациями. Оператором информационной системы «Персональные медицинские помощники» постановлением Правительства РФ определена Объединенная приборостроительная корпорация (АО «ОПК», входит в «Ростех»). Платформа IoMT.Istok разработана специалистами НПП «Исток» им. Шокина» (входит в АО «ОПК»).

«На сегодняшний день мы запустили опытную эксплуатацию платформы с полной технической поддержкой. Архитектура IIoT.Istok позволяет интегрировать платформу с различными медицинскими устройствами, за счет чего удалось максимально оперативно развернуть систему мониторинга и обеспечить постоянный контроль жизненно важных показателей пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. С помощью платформы уже проведено более 9 тыс. дистанционных консультаций с профильными врачами-специалистами», – сказал советник генерального директора Объединенной приборостроительной корпорации Константин Солодухин.

IIoT.Istok входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ.

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