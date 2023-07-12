Росбанк перевел более 12 тыс. сотрудников на российскую ВКС-платформу и мессенджер TrueConf

Росбанк запустил собственное «‎ВКС-облако» и подключил к нему более 12 тыс. сотрудников по всей России. Корпоративные коммуникации между филиалами банка в 59 регионах теперь проходят на ВКС-платформе и мессенджере TrueConf. Об этом CNews сообщили представители TrueConf.

С учетом всех вызовов, с которыми отрасль столкнулась в 2022-2023 гг., Росбанк стремился поднять корпоративные коммуникации и взаимодействие между сотрудниками на принципиально новый уровень. Прежние платформы и инструменты коллаборации не соответствовали новому курсу банка на цифровизацию связи с помощью безопасных и независимых российских ИТ-решений.

Ключевые требования банка — полная локализация продукта, высокий уровень защиты данных, опираясь на которые ИТ-департамент принял решение о запуске автономного «облака ВКС». В качестве новой платформы была выбрана отечественная TrueConf Enterprise, которая включает в себя многофункциональную систему ВКС и корпоративный мессенджер для многих популярных ОС.

С помощью TrueConf Enterprise ИТ-специалисты банка запустили частное «ВКС-облако», к которому подключили свыше 12 тыс. сотрудников в 59 регионах страны. Главным преимуществом такой миграции стала полная независимость «‎ВКС-облака» от блокировок западных провайдеров и иностранных ИТ-компаний, а также хранение данных внутри инфраструктуры банка.

Сотрудники Росбанка могут запускать закрытые и публичные видеоконференции и участвовать в онлайн-встречах с ПК, ноутбуков, мобильных телефонов и планшетов — за это отвечают пользовательские кроссплатформенные приложения TrueConf. При этом внешние пользователи и партнеры могут подключаться к конференциям через браузер без необходимости установки приложений.

Все пользователи находятся в едином адресном пространстве на платформе TrueConf — для взаимодействия с коллегами из других департаментов и филиалов достаточно открыть адресную книгу. Статус присутствия показывает, кто из сотрудников доступен для общения, а пользователям, находящимся не в сети, можно позвонить на мобильный номер напрямую из приложений TrueConf. Встроенный мессенджер позволяет всегда оставаться на связи и полноценно взаимодействовать с коллегами — персональная история бесед синхронизируется на всех устройствах каждого отдельного сотрудника. Для совместной работы сотрудникам доступен широкий набор инструментов: демонстрация экрана и слайдов, запись конференций, а также планировщик онлайн-встреч по времени и дате.

«В Росбанке мы признаем, что эффективные коммуникации играют решающую роль в достижении успеха организации. Перейдя на TrueConf, мы получили российскую платформу для видеоконференций, которая не только отвечает нашим строгим требованиям безопасности, но и повышает производительность и эффективность наших сотрудников», — сказал Павел Антонов, директор департамента ИТ-инфраструктуры Росбанка.

Развертывание собственного «‎ВКС-облака» позволило обеспечить сотрудников Росбанка безопасными инструментами для корпоративного общения, а также существенно ускорить координацию рабочих процессов, обучение персонала, проведение совещаний и переговоров с партнерами.

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TrueConf — российский разработчик программного обеспечения и пионер в отрасли видеоконференцсвязи. Решение полностью совместимо с существующим оборудованием, не требует вложений в инфраструктуру и не создает рисков для ИТ-безопасности предприятия. TrueConf является членом ассоциаций «Руссофт», ISDEF, АРПП «Отечественный софт» и «АДЭ».

Росбанк обслуживает порядка 1,6 млн активных розничных клиентов, около 84 тыс. активных клиентов малого бизнеса и более 13 тыс. активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 59 регионах России. Сеть банка насчитывает более 176 отделений и 33 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных.