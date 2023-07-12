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Омский государственный технический университет перевел онлайн-коммуникации на платформу Webinar

МТС сообщила о переходе Омского государственного технического университета на платформу для онлайн-коммуникаций Webinar. Отечественный сервис помогает университету в проведении научных конференций, молодежных инновационных научно-технических проектов, совещаний по управлению вузом.

ОмГТУ проводит на платформе Webinar совещания по управлению вузом, выступления представителей ректората и защиты кандидатских и докторских научных работ. Кроме того, с помощью Webinar университет принимает участие в совещаниях с Минобрнауки и предприятиями-партнерами.

С Webinar ОмГТУ может проводить встречи с вовлечением до 100 участников, а также вебинары, к которым подключаются до 30 спикеров и до 300 слушателей. Система позволяет транслировать прямые эфиры на канал ОмГТУ в YouTube. Видеозаписи мероприятий можно сохранять и редактировать.

«С ОмГТУ у нас сложились давние партнёрские отношения, и я рад, что они постоянно расширяются. Если говорить о самом сервисе, отмечу главное – платформа Webinar зарегистрирована в реестре отечественного программного обеспечения и имеет собственную серверную инфраструктуру на территории РФ. Качество сервиса соответствует западным аналогам, а его использование делает удаленные занятия и конференции в университете более комфортными и безопасными», – сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

«Решение хорошо себя зарекомендовало. Платформа, в первую очередь, была установлена для проведения совещаний руководства вуза и координационного совета. Сейчас она активно используется для проведения научных конференций, трансляций и встреч в рамках образовательных проектов. Планируется расширить спектр мероприятий в сфере дополнительного образования, проводимых на платформе Webinar», – сказал начальник управления информатизации ОмГТУ Андрей Лендель.

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