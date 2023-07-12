OmniLine внедрила Call Center 360 в компании «Аскона»

Системный интегратор OmniLine оптимизировал контакт-центр российского производителя и ритейлера товаров для здорового сна «Аскона». Решение создано на базе платформы BPMSoft от «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»). В нем теперь используется специализированный модуль Call Center 360, который позволяет операторам в момент звонка видеть всю информацию о клиенте и быстро обрабатывать обращение.

В фокусе внимания «Аскона» – повышение операционной эффективности при активном росте бизнеса. Учитывая увеличивающиеся объемы клиентской базы, специалистам были необходимы инструменты для быстрой обработки входящих запросов и сохранения высокого уровня сервиса. Для расширения функциональности CRM BPMSoft, на которой развернут контакт-центр компании, командой OmniLine было разработано решение Call Center 360.

Модуль интегрирован с телефонией 3CX и CRM и позволяет в момент поступления звонка быстро собирать всю имеющуюся в компании информацию о клиенте, а также сохранять в системе запись разговора и всю историю взаимодействия. Сейчас Модуль Call Center 360 используется для работы во всей розничной сети «Аскона». Всего в проекте задействовано порядка 1 тыс. рабочих мест.

Александр Руднев, управляющий партнер компании OmniLine, сказал: «В продукте Contact Center 360 на платформе BPMSoft мы реализовали возможность применения API для интеграции с любыми платформами телефонии и создания при помощи no-code-инструментов удобного интерфейса для специалиста, который обрабатывает звонки. В проекте для «Асконы» мы также применили наши знания и дополнительные разработки для телефонной платформы 3CX. Это позволило решить задачу заказчика в полном объеме. Мы уверены, что Contact Center 360 и технологии BPMSoft помогут компании усилить и максимально персонализировать работу с клиентами».

Денис Шевченко, руководитель платформы CRM и омнисервисов компании «Аскона», сказал: «Благодаря продукту Contact Center 360 мы смогли не только сохранить существующую телефонию, но и встроить ее в единое окно менеджера по продажам. Это сделало работу удобнее, обеспечило хранение истории коммуникаций в профиле клиента. Убеждены, что в совокупности это позволит предоставлять нашим клиентам улучшенный персонализированный сервис».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни», отметил: «Кейс действительно очень показательный. Клиент успешно использует нашу CRM для контакт-центра, а партнеры создали свой собственный сервис, чтобы добавить новые функции. При этом они разработали его, используя low-code-возможности BPMSoft конструктора. Надеюсь, таких примеров будет больше, потому что главная наша задача – предложить российской экосистеме ИТ-инструменты для реализации идей и снабдить клиентов технологиями, которые помогут им развивать бизнес».