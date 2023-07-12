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Новая функциональность в умном доме с «Марусей» от VK

VK расширила функциональность голосового помощника «Маруси» в части управления устройствами умного дома. В приложении появились шаблоны сценариев и их запуск по состоянию устройств, настройка пуш-уведомлений и другие возможности.

«Маруся» уже умеет управлять устройствами умного дома более чем 60 производителей, а шаблоны сценариев делают процесс использования умных устройств более простым и понятным. В приложении «Маруси» есть сценарии на все случаи жизни: для комфорта, безопасности, развлечений и другие. Например, по команде «Я ухожу» «Маруся» может выключать умные розетки, а услышав «Я дома», включит свет, музыку и чайник. Каждый шаблон можно использовать как есть или адаптировать для себя.

«Маруся» научилась запускать сценарии при изменении состояний устройств из системы умного дома. Для пользователя это означает повышение уровня комфорта и безопасности. Так, при срабатывании датчика движения «Маруся» сможет включить свет в помещении, а если датчик протечки зафиксирует воду на полу — перекроет ее подачу. Такие сценарии сейчас доступны для умного дома Aqara, в дальнейшем они появятся для смарт-устройств других производителей.

Также пользователь может настроить пуш-уведомления и «Маруся» будет информировать его о важных событиях, например о срабатывании датчика открытия входной двери. Такие события можно установить для каждого сценария — а еще при желании придумать для них забавные тексты.

Помимо этого, каждое умное устройство теперь может иметь не одно, а несколько имен. Если указать их в приложении «Маруси», она будет распознавать устройство по любому из них.

«Управление умным домом — одна из важных функций голосового помощника, которую мы активно развиваем. Мы расширяем как список производителей, устройствами которых умеет управлять «Маруся», так и набор ее навыков. На сегодняшний день она может взять на себя большое количество рутинных задач, освободив пользователю время для более важных дел», — сказал Дмитрий Твердохлебов, директор направления умных продуктов VK.

С каждым днем «Маруся» все лучше понимает, как устроен умный дом – например, голосовой помощник умеет задавать категорию для устройств по типу розетка или выключатель. Их можно назначить тем устройством, которым они управляют, например «лампа» или «вентилятор» и давать им подходящую иконку в приложении – в таком случае, при команде «Маруся, выключи свет», вместе с умными лампами «Маруся» выключит и саму розетку. А если в настройках приложения добавить колонку с «Марусей» в определенную комнату, то голосовой помощник также поймет, где вы к ней обращайтесь –– и при команде включит или выключит устройства там, где это необходимо.

Теперь приложение умного дома «Маруси» стало доступно в каталоге мини-приложений «Вконтакте».

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