«Газпром инвест» использует для оцифровки документов Setere OCR

Авторизованный партнер компании Setere «УЦ ГИС» осуществил поставку системы оптического распознавания текста Setere OCR в «Газпром инвест». Данный продукт позволит снизить операционную нагрузку на сотрудников, значительно облегчить процесс документооборота.

Компания «УЦ ГИС» провела серию мероприятий по тестированию работы системы Setere OCR в информационной инфраструктуре компании «Газпром инвест», по итогам которой было принято решение о внедрении ИТ-продукта. При выборе необходимого программного обеспечения основными факторами стали как простота установки и стабильность работы продукта, так и качество распознавания, не уступающее иностранным аналогам. Несмотря на давнюю тенденцию по использованию облачных и серверных решений, у многих компаний, включая «Газпром инвест», есть потребность в использовании десктопных решений, которым как раз и является Setere OCR.

«Газпром инвест» — единый технический заказчик по реализации инвестиционных проектов «Газпрома», в том числе по геологоразведочным работам, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов добычи, транспорта, подземного хранения, переработки газа, объектов газификации и гражданского назначения. Основные направления работы компании — проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов газовой отрасли промышленного и гражданского назначения.

Setere OCR позволит эффективнее работать с нередактируемыми документами компании: вносить в них правки, осуществлять поиск слов и фраз, хранить в более компактной форме и многое другое. Это снизит операционную нагрузку на персонал, что в свою очередь позволит сотрудникам уделить большее времени важным и сложным задачам. Именно поэтому для любой современной компании оцифровка документов – необходимый процесс.

«Тема эффективной работы с документами является одной из ключевых во многих компаниях. На сегодняшний день инструменты для оптимизации таких задач не являются новшеством, но пользователям необходима равноценная замена иностранным продуктам, что мы и предлагаем отечественному рынку. За годы работы в ИТ-отрасли мы научились понимать боли и потребности российского рынка информационных технологий, что позволяет нам не только создавать востребованные продукты, но и грамотно выстраивать партнерские отношения, которые могут сыграть ключевую роль в общении вендора и заказчика. Благодарим УЦ ГИС и «Газпром инвест» за доверие к решением нашей компании и надеемся на дальнейшее сотрудничество», — отметил Олег Ивченков, генеральный директор Setere.