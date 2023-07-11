Технологии VK помогли «Юрент» за месяц перевести кадровые процессы в цифру

«Юрент» за месяц перевел кадровые процессы на платформу VK HR Tek. Сотрудники компании на удаленке могут оперативно подписывать заявления на отпуск, дополнительные соглашения и другие документы. Бизнес упрощает процессы, экономит на печати и логистике, а также снижает влияние на экологию.

«Юрент» работает более чем в 100 городах России с 95% специалистов на удаленке. Кадровый электронный документооборот (КЭДО) обеспечивает мобильность сотрудников, которые могут подписывать бумаги в пути без привязки к офису. Кроме того, VK HR Tek позволяет хранить документы и получать к ним быстрый доступ.

«Нам было важно, чтобы рабочий процесс не прерывался из-за внедрения КЭДО. Мы также выбирали решение с удобным и функциональным мобильным приложением, чтобы сотрудники могли работать с документами даже в пути. VK HR Tek позволил нам бесшовно перевести документооборот в цифровой формат всего за месяц. Кроме того, сервис предоставляет круглосуточную техническую поддержку», — сказала Анастасия Сманцер, директор по персоналу «Юрент».

Платформа электронного документооборота VK HR Tek охватывает 630 специалистов сервиса. За счет интеграции с внутренними системами сотрудники «Юрент» работают в привычных сервисах и быстро адаптируются к новым инструментам. VK HR Tek также позволяет связываться с HR-специалистом для быстрого решения вопросов.

«При переходе на кадровый электронный документооборот важно, чтобы компании не приходилось менять под систему все внутренние процессы — нужна автоматизация уже отработанных механизмов. В VK HR Tek мы делаем фокус на гибкость для партнеров, чтобы решение и автоматизация упрощали работу и сокращали издержки. В таких геораспределенных компаниях, как «Юрент», система создает единый формат взаимодействия сотрудников с HR-командой и ускоряет работу с документами, не отрывая специалистов от основных задач», — отметил Михаил Юрьев, директор по развитию HR-сервисов VK Tech.

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VK HR Tek помогает бизнесу любого размера и сферы деятельности переходить на кадровый электронный документооборот. Сервис интегрируется с ИТ-системами компаний и позволяет осуществлять безбумажный обмен документами между руководителями, сотрудниками HR-департамента и другими специалистами, уменьшая финансовые и временные затраты, а также риски, связанные с утерей документов и человеческим фактором.

«Юрент» — оператор шерингового электротранспорта. Самокаты сервиса доступны в 130+ городах России, парк насчитывает более 100 тыс. единиц техники.