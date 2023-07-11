Платформа цифрового управления логистикой Sitronics Group зарегистрирована в Роспатенте

Sitronics Group создала платформу для управления и оптимизации логистических процессов и операций, на которую получено свидетельство Роспатента. Решение предназначено для крупных предприятий со сложной территориально распределенной инфраструктурой.

Платформа аккумулирует в себе наземную, воздушную, речную и морскую логистику в единой цифровой среде и может использоваться для организации и отслеживания морских, ж/д, авиа-, авто- и мультимодальных перевозок, в том числе грузовладельцами и экспедиторами.

Система объединяет все сервисы, необходимые для доставки грузов, товаров и обмена информацией. Они включают в себя управление грузовым транспортом и маршрутами, контейнерным парком, мониторинг и диспетчеризацию, а также контроль обработки логистических процессов и наблюдение за состоянием груза, ситуационный центр, погодный риск-менеджмент — отслеживание и прогнозы гидрометеорологической и ледовой обстановки.

Функциональные возможности программы также включают построение базы знаний на основе нормативно-справочной информации. Решение позволит управлять рисками, предусматривает функционал ценообразования и оценки себестоимость перевозок, проведения взаиморасчетов с поставщиками и клиентами и интеграцию с BI-системами. Платформа предусматривает интеграцию с ИТ-ландшафтом заказчика, включая внешние ERP-системы, ЭДО, CRM, SRM, ТОиР, складские системы и системы нормативно-справочной информации, управление финансами и бухучет.

В составе системы модули электронного документооборота, управления заказами, ценообразованием и транспортным парком, взаимодействия с контрагентами, геоинформационная система. Логистическая платформа обеспечит решение задач любого уровня сложности – от отправки заказа до составления аналитического отчета. Платформа интегрируется с внешними сервисами предоставления спутниковых данных (АИС, ДЗЗ) и позволит контролировать логистику в Арктической зоне.

«Наше решение станет одной из самых функциональных логистических платформ для крупных предприятий с территориально распределенной филиальной структурой и мультимодальной логистикой. Платформа обеспечит управляемость и эффективность процессов. Решение будет настраиваться под бизнес-процессы и задачи каждого конкретного заказчика для того, чтобы оптимизировать логистику предприятия и снизить затраты», — сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.