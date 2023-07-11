«Первый бит» автоматизировал сеть ювелирных салонов «Сенат»

Воронежский офис ИТ-интегратора «Первый бит» автоматизировал учет и управление ювелирного ритейлера «Сенат», объединив разрозненное ПО в общую интегрированную систему. Это позволило исключить расхождение данных в разных базах, избавиться от необходимости двойного ввода и получить достоверные данные для принятия управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители интегратора «Первый бит».

Компания «Сенат» не только управляет более 50 ювелирными салонами (в том числе под брендом Sokolov), но и наращивает онлайн-продажи: через маркетплейсы и собственный интернет-магазин. Магазины работали в доработанной «1С:Рознице», управленческий учет велся в программе «1С:Управление нашей фирмой», а передача данных в ГИИС ДМДК и сдача отчетов в систему финмониторинга вообще не были автоматизированы.

Управленческий учет было решено перевести в конфигурацию «1С:Комплексная автоматизация». За обмен данными с «1С:Розницей» теперь отвечает решение «БИТ.Адаптер». Информация передается из системы в систему менее чем за 3 секунды — для конечного пользователя никаких задержек не заметно.

Специалисты «Первого бита» провели ревизию номенклатуры и выяснили, что среди 600 тыс. позиций, записанных в 1С:УНФ, было 3000 одинаковых записей, 12 тыс. повторяющихся характеристик и 4000 совпадений штрихкодов.

Очистить базу данных помогла специально разработанная методическая обработка. Система подсвечивала пользователям найденные задвойки и давала рекомендации по объединению дублей, которое проходило в автоматическом режиме в ночное время. Пользователи проверяли и подтверждали корректность выбора системы.

Так как между 1С:УНФ и «1С:Розницей» не было полноценного обмена, цены на товары в разных базах данных могли отличаться. Себестоимость приходилось высчитывать вручную. Переход на «1С:КА» дал отделу закупок и финотделу инструменты, позволяющие тщательно анализировать себестоимость и маржинальность изделий, опираясь на автоматически сводимые данные.

Работу с маркетплейсами автоматизировали при помощи продукта «Бит.Управление маркетплейсами». Он спас сотрудников магазинов от рутинной работы по заполнению карточек, документообороту, корректировке цен, изменению статусов заказов и поставок. В условиях серьезной конкуренции на площадках любая ошибка или задержка может привести к снижению рейтинга — а значит, к падению товаров в выдаче и сокращению объемов продаж.

Правительство строго следит за оборотом ювелирных изделий в стране через систему ГИИС ДМДК. Первый бит освободил сотрудников ГК «Сенат» от необходимости вручную вносить в нее данные из учетных систем и самостоятельно отправлять информацию об особо крупных сделках в систему налогового финмониторинга. Теперь все это происходит автоматически.

Помимо собственной продукции, «Сенат» торгует комиссионными товарами, а также направляет на переплавку полученные от посетителей драгоценные изделия.

До старта проекта в «1С:Рознице» неправильно велся учет комиссионных товаров, в результате чего они продавались как собственная продукция с НДС (хотя фактически НДС не облагаются). Первый бит помог провести ревизию учета, наладить коммуникацию с налоговой и наладить методологию так, чтобы в дальнейшем таких ошибок не возникало. Чтобы избежать штрафов и взыскания лишнего НДС, пришлось отменить через ОФД и перебить около 3 тысяч чеков и вовремя направить налоговикам корректировочные документы.

«1С:Комплексная автоматизация» стала центром новой ИТ-инфраструктуры ГК «Сенат». В ней хранятся все основные данные о работе компании, а другие решения обмениваются с ней через «Бит.Адаптер» и RabbitMQ. Это освободило сотрудников от рутинной работы и искоренило ошибки. В руках руководства теперь есть точная и прозрачная управленческая отчетность.

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ГК «Сенат» (Senat) — это сеть из более 50 ювелирных магазинов и салонов. 20 них работают под франшизой бренда Sokolov. Продажи осуществляются по трем основным каналам: розничные магазины, продажи на маркетплейсах и собственный интернет-магазин.

«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.