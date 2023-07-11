«Корус консалтинг» разработала CRM-систему для Energon

Energon автоматизировала взаимодействие с клиентами при помощи отечественной платформы «Битрикс24 CRM». Специалисты «Корус консалтинг» помогли производственной компании эффективно управлять более чем 550 сделками в день.

Energon – разработчик и поставщик решений для хранения и генерации энергии, работающий на рынке с 1998 г. Основное направление деятельности компании – производство промышленных аккумуляторных батарей, солнечных модулей и решений на их основе.

Компания наращивает географию присутствия и количество сделок. Чтобы поддержать масштабирование и сократить число ошибок человеческого фактора, руководство приняло решение автоматизировать работу отдела продаж при помощи российской системы на базе «Битрикс24 CRM». Для реализации проекта пригласили команду «Корус консалтинг», золотого партнера «1С-Битрикс».

Специалисты автоматизировали процесс управления продажами по пяти продуктовым направлениям компании в 10 филиалах, каждый из которых использовал собственную модель. Кроме того, автоматизировали процессы работы со сделками (сделки на сотрудничество, сделки-заказы и проектные сделки и др.), с проектами. Благодаря этому сотрудники могут вести сделки и проверять соблюдение критериев её перехода на следующие этапы, фиксировать договорённости и согласовывать условия сотрудничества с новыми клиентами. Система дает возможность фиксировать потенциальный спрос (первоначальный запрос клиента) и фактический спрос (реальный заказ).

Новая CRM позволяет ускорить заполнение карточек клиентов с помощью расчетных полей, повысить качество собираемых данных за счёт их стандартизации. Теперь можно определить зоны ответственности путем закрепления за клиентом сразу нескольких сотрудников – менеджера по продажам и менеджера по сопровождению.

Специалисты реализовали в системе функцию стандартизации формата адреса в «Яндекс карты». Она помогает пользователям вводить верный адрес, который существует в картографическом сервисе. Сотрудники также могут видеть на карте всех реальных и потенциальных партнеров. Модуль помогает сегментировать клиентов по статусу и закреплять их за другим менеджером внутри филиала или направления или передать его в другое подразделение.

Клиентские данные, ранее хранившиеся в учетной системе, перенесли в «Битрикс24 CRM». Кроме того, специалисты интегрировали CRM с учетной системой на базе Microsoft Axapta, почтовым сервисом Microsoft Exchange, Active Directory и мессенджером Telegram. Для сбора потенциальных лидов создали и встроили на сайт форму обратной связи.

«Благодаря новому CRM-решению на “Битрикс24” мы можем видеть не только все данные о наших клиентах в единой системе, но и воронку продаж, управлять филиалами и подразделениями, работать с различными типами сделок. Все это – еще один шаг к реализации рыночной стратегии нашей компании», – отметил Александр Чесноков, директор по продажам Energon.

«Работать на высококонкурентном рынке энергетики трудно без повышенного внимания к клиентам. Оперативное обслуживание запросов заказчиков, доступ к полной истории взаимодействия, автоматизированные правила, сокращающие время ответа и подготовки коммерческих предложений – все это преимущества, которая современная CRM-система корпоративного уровня может дать компании, чьи основные принципы – клиентоориентированность и качество продукции», – сказал Иван Лавренчук, эксперт по «Битрикс24», департамент CRM ГК «Корус консалтинг».