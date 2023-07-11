Граждане распробовали безналичную оплату медицинских услуг

Россияне все чаще оплачивают услуги частных медицинских и стоматологических клиник с помощью карты или куайринга. По результатам исследования, которое провел Делобанк среди более 1000 своих клиентов, в медицине доля безналичных оплат увеличилась в мае 2023 года с 75% до 85,3% по сравнению с началом года. При этом количество платежей по QR-кодам за аналогичный период выросло в три раза, по терминалам – в пять раз. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара».

Росту популярности куайринга способствовала программа Центробанка по возмещению комиссии при приеме оплаты по QR-коду, которая действовала с 1 июля 2021 по 31 декабря 2022 гг. Это стимулировало бизнес продвигать именно такой способ платежа. Кроме того, НСПК регулярно проводит акции с денежными призами за покупки по СБП, которые мотивируют покупателей больше оплачивать по QR-коду. Благодаря мерам поддержки для бизнеса и акциям для покупателей доля СБП в безналичных платежах за медицинские услуги продолжает расти: с 9% в декабре 2022 г. до 14% в мае 2023 г.

Сумма среднего чека по эквайрингу за последний год выросла в 1,9 раза: с 1606 руб. в первые пять месяцев 2022 г. до 2950 руб. в январе-мае 2023 г. По куайрингу средний чек стал выше в 2,1 раза: за аналогичный период рост составил с 2060 руб. до 4538 руб.

Покупки на самые крупные суммы как по эквайрингу, так и по куайрингу, были совершены в категории «Стоматологические услуги». Самая крупная сумма покупки по куйарингу – 170 тыс. руб., на втором месте – покупка на 140 тыс. руб., замыкает тройку покупка на сумму 74,7 тыс. руб. По эквайрингу цифры намного выше: максимальная сумма покупки составила 500 тыс. руб., на втором месте покупка на сумму 249 760 руб., третье место разделили две покупки на одинаковую сумму 200 тыс. руб.

«Мы видим, что предприниматели стали более охотно использовать разные виды безналичных способов приема оплат. После ухода платежных систем бизнесу удалось быстро перестроиться и предложить клиентам альтернативу в виде оплаты по QR-коду. По нашим оценкам, особенно охотно куайрингом пользуются клиники, предлагающие дорогостоящие услуги: стоматологии, центры пластической хирургии, многопрофильные центры. Благодаря более низкой комиссии им удается снизить свои расходы на банковское обслуживание примерно на 25%», – сказала Ирина Кузьмина, директор Делобанка.