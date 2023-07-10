«Цифровая индустриальная платформа» модернизировала платформу для нефтегаза

Компания «Цифровая индустриальная платформа» завершила модернизацию и доработку платформы промышленного интернета вещей для нефтегазовой отрасли (ZIIOT O&G). Теперь внедрение и настройка платформы на промышленных предприятиях будет производится быстрее. Разработчики в разы повысили стабильность работы платформы, а также расширили ее функциональность. Проект был поддержан Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) и реализован на средства гранта.

В новой версии продукта существенно расширена функциональность, включая блоки визуализации, расчетов, повышена производительность модулей платформы, а решение задач по настройке элементов платформы пользователями упростилось. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

«На втором этапе мы продолжили развивать платформу для соответствия возросшим рыночным требованиям. Мы расширили возможности ключевых сервисов, которые позволяют обращаться к данным, хранящимся на платформе, улучшили визуализацию – добавили возможности просмотра истории на мнемосхемах и изменения пользовательских интерфейсов без участия разработчика. Кроме того, реализовали возможность создания отчетов для Excel-шаблонов. Все эти доработки существенно повысят удобство работы бизнеса с нашей платформой», – сказал директор по продуктам «Цифровой индустриальной платформы» Кирилл Железнов.

«Поскольку мы работаем с промышленностью, главная задача в этом проекте – это повышение надежности работы платформы и бизнес-приложений на ней. В первую очередь мы оптимизировали производительность сервисов расчетов, стабильность которых является критичным фактором для всех приложений платформы. Мы будем и дальше развивать ZIIOT O&G для соответствия требованиям рынка, а также в наших планах – работа над инструментами для поддержки искусственного интеллекта. Наша ключевая цель – стать де-факто индустриальным стандартом для нефтегазовой и нефтехимической отраслей», – отметил генеральный директор «Цифровой индустриальной платформы» Александр Смоленский.

«Наша группа сконцентрировалась на платформенном подходе несколько лет назад, понимая, что в ближайшем будущем рынок цифровизации промышленности ждет консолидация вокруг платформенных решений, призванных собрать воедино десятки разрозненных информационных систем. Впоследствии оказалось, что цифровые платформы действительно постепенно становятся стандартом для наших производственных компаний, желающих минимизировать производственные издержки и получить единую среду управления данными для оптимизации производственных процессов. В дополнение к этому с помощью платформ предприятия успешно решают свои задачи по импортозамещению. В этом году предприятия группы получили заказ на разработку систем управления производством для химической промышленности, продолжили работу в нефтегазовом сегменте, горной промышленности и металлургии. Мы постоянно развиваем функциональность наших платформенных решений, дополняя их необходимыми заказчикам сервисами. И благодаря грантовой поддержке Фонда сегодня в нефтегазовой отрасли можем осуществлять эту работу быстрее», – отметил генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

Платформа ZIIOT O&G предназначена для решения всего спектра задач управления промышленными данными в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслях и выстраивания цифрового управления производством.

Она позволяет предприятиям объединять все промышленные данные, обрабатывать, визуализировать их, передавать информацию для использования прикладными приложениями, обеспечивая единство данных между всеми производственными решениями.

Модернизация платформы позволит обеспечить российские нефтегазовые компании качественно новым уровнем управления промышленными данными.

Сумма грантового финансирования проекта составила 200 млн руб. Общая стоимость проекта – 411 млн руб. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»" национальной программы «Цифровая экономика России». Проект относится к приоритетному направлению поддержки «Средства управления производственными процессами (MES)».

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Группа компаний «Цифра» – разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. «Цифра» обладает опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных решений для различных задач машиностроительной, горнодобывающей, нефтегазовой, химической отраслей промышленности, а также для роботизированного промышленного транспорта.

Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и ИИ-решений для тяжелой промышленности. Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков – предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжелой карьерной техники.