«Самолет плюс» запустил полностью цифровой сервис долгосрочной аренды квартир

«Самолет плюс» выходит на рынок аренды, емкость которого в компании оценивают в 130 млрд руб. в год. Ежемесячно в России публикуется более 110 тыс. объявлений о сдаче квартир, а средняя стоимость месячной аренды составляет около 25 тысяч рублей. В настоящий момент более 80% предложений об аренде размещается через агентства недвижимости. Новый сервис аренды от «Самолет плюс» обещает сократить первоначальные затраты на аренду квартиры более чем вдвое за счет отказа от привычного депозита – вместо него гарантировать арендодателю сохранность квартиры будет страховка с покрытием, превышающим сумму депозита.

«Мы разработали сразу несколько пакетов услуг для арендодателей. В зависимости от тарифа, они включают в себя юридическую проверку арендатора, страховку, а также полное сопровождение и управление сделкой. Более того, клиент может быть уверен в том, что деньги придут вовремя – если арендатор по каким-то причинам не может в установленные сроки совершить очередной платеж, то мы сделаем это за него. Владелец квартиры также защищен от внезапного выезда жильцов, «Самолет плюс» возместит стоимость «простоя» квартиры и коммунальных платежей», - отметил Александр Попов, генеральный директор сервиса «Самолет плюс» (входит в группу «Самолет»).

В качестве бонусов для арендодателей компания обещает скидки на приобретение квартир в проектах «Самолета» и дополнительно 10 бесплатных часов каршеринга в месяц. Комиссию сервиса арендатор может оплатить в рассрочку равными взносами в течение полугода. Еще одна особенность новой услуги состоит в полной цифровизации процесса сдачи квартиры в аренду, что дает возможность обойтись без личных контактов между собственником, арендатором и агентством. Подписание документов, а также оплата проходят полностью онлайн – для этого разработаны мобильные приложения с личным кабинетом арендодателя и арендатора. По данным компании, более 70% потенциальной аудитории арендодателей отметили, что считают новое предложение привлекательным.

«Новая услуга только в первом приближении кажется пользователям привычной. Помимо снижения затрат и юридических рисков для обеих сторон сделки, мы предлагаем и другие удобные сервисы. Так, при заселении и выселении в квартире будет проведена уборка и дезинфекция мебели. Арендатору станет намного проще найти варианты квартир, куда можно заселиться с детьми или домашними животными, ведь гарантии, которые берет на себя сервис, снимают традиционные опасения арендодателей», - отметил Ефим Вайсберг, директор департамента аренды «Самолет плюс».

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«Самолет плюс» – это сервис, создающий цифровые продукты и многофункциональные офисы пешей доступности, закрывающие все потребности пользователя: от подбора квартиры до комфортного проживания в ней.

ПАО ГК «Самолет» – федеральная корпорация в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются бизнес-направления: платформа сервисов с недвижимостью «Самолет плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, образование, финтех, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и др. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики. Имеет представительства в более чем 100 городах России и стран СНГ, штат около 5000 сотрудников и более 100 тыс. акционеров.