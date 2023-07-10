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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» приступил к разработке аппарата ИВЛ с функцией искусственного интеллекта

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» реализует проект по внедрению в аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) искусственного интеллекта, который будет собирать детальную клиническую картину состояния пациента и подбирать персонализированный алгоритм его поддержки на ИВЛ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город оказывает всестороннюю поддержку столичным промышленникам, в том числе производителям медтехники. Компания «Хирана+» в 2020 г. получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», который дает ряд льгот. В начале этого года Москва предоставила предприятию заем 200 млн руб. на развитие экспортной деятельности. Сегодня компания предлагает современные, инновационные решения для медицинской отрасли. Например, совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ по заказу ГК «Росатом» резидент столичной ОЭЗ работает над проектом по внедрению искусственного интеллекта в аппараты ИВЛ», – сказал Владимир Ефимов.

Интеллектуальный комплекс будет непрерывно автоматически подбирать оптимальные режимы в изменяющихся условиях вентиляции легких с учетом текущего состояния пациента. Высокоточный мониторинг и анализ широкого спектра показателей, их четкая интерпретация для принятия врачебных решений в режиме реального времени в разы повысит эффективность лечения и выживаемость тяжелых больных.

«Ежегодно на предприятии выпускается свыше 400 единиц медицинского оборудования. Локализация продукции компании достигает 70-100%. Недавно компания приступила к разработке первого в России рабочего прототипа аппарата ИВЛ на турбине – оборудования экспертного уровня взаимодействия с пациентами, включая новорожденных весом от 500 граммов», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Аппараты ИВЛ широко используются в повседневной медицине, но большинство из них не обладает возможностью автоматически подбирать параметры вентиляции в зависимости от тяжести состояния пациента. От медицинского персонала требуются значительные усилия по отслеживанию жизненно важных показателей пациента и перенастройке под них медицинского оборудования.

Как уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, в проекте по внедрению ИИ в практику контроля и управления процессом искусственной вентиляции легких компания выступает в качестве интегратора.

«Интеллектуальный комплекс – это моноблок, функционально связанный с системой ИВЛ. Новая аппаратная надстройка, интегрированная в аппарат ИВЛ, поможет врачу принимать решения и интерпретировать результаты, строить прогнозы, основываясь на предельно точных данных. Модуль также сможет автоматически устанавливать и корректировать параметры поддержки искусственной вентиляции легких. Наша задача – совместить программный комплекс с медицинским оборудованием, что превратит даже простой аппарат ИВЛ с базовыми характеристиками в технику экспертного класса, не имеющую мировых аналогов. Наряду с высококлассными специалистами в области математического анализа, программных и конструкторских решений к работе также привлечены ведущие медики страны», – сказал генеральный директор компании Василий Шимко.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.

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