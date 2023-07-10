Пермские разработчики автоматизируют работу УК с технической документацией с помощью ТИМ-моделей

В Перми ИТ-компания Ujin (ООО «Юникорн») анонсировала разработку нового функционала для управляющих компаний, который даст возможность автоматизировать работу управляющих компаний с технической документацией, благодаря интеграции с цифровыми моделями зданий. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

По сообщениям разработчиков, в результате выполненной интеграции из ТИМ-модели здания в информационную систему УК можно будет «бесшовно» передать электронные паспорта, руководства по эксплуатации, технологические карты, содержащие регламенты планового обслуживания и другую документацию. Это существенно облегчит работу управляющих организаций, которая ранее велась вручную, и станет колоссальным вкладом в решение задачи повышения качества содержания объектов капитального строительства.

Разработка ведется в рамках проекта «Платформа Ujin», которому был присвоен статус «Особо значимого проекта» индустриального центра компетенций ЖКХ, и получившего грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

«Сейчас мы прорабатываем с нашими партнерами требования для описаний оборудования, которые будут включены в стандарты по ТИМ-моделированию, и выполняем интеграцию платформы Ujin с ТИМ. Это значит, что в будущем мы сможем взять готовую ТИМ-модель здания и бесшовно передать из нее любые данные на свою платформу. И если каждый производитель оборудования, согласно этим стандартам, будет включать в ТИМ-модели своих устройств техническую документацию, то в итоге вся эта информация автоматически попадет сначала в проектную, рабочую и исполнительную документацию, а затем – в информационную систему, в которой работает управляющая компания», – сказала Светлана Перминова, директор компании Ujin.

«Сегодня Минстрой России делает все, чтобы поддержать процесс разработки отечественных программных продуктов и применить их не только в строительстве, но и в эксплуатации. Мы видим, что крупные девелоперы уже готовы к внедрению информационной модели и перестраивают свою работу в соответствии с новыми условиями. Мы приветствуем проекты, которые помогают менять подход к эксплуатации объектов капитального строительства и повышать ее эффективность. Это одно из ключевых направлений как в рамках мероприятий по импортозамещению, так и в части реализации ведомственного проекта «Умный город», — отметил Константин Михайлик, заместитель министра строительства и ЖКХ России, руководитель ведомственного проекта «Умный город».

«Основная задача РФРИТ – поддержка грантами компаний, которые разрабатывают и внедряют импортозамещающие российские ИТ-решения. Особо значимый проект «Платформа Ujin» практически по всем параметрам превосходит зарубежные аналоги, а по некоторым – является уникальным. По итогам доработки и внедрения решение будет тиражироваться по отраслевому принципу», – отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

***

Компания Ujin (ООО «Юникорн») — разработчик комплексных продуктов на рынке систем автоматизации, мониторинга и управления объектами жилой и коммерческой недвижимости: платформа для умных зданий Ujin, мобильные приложения резидента и исполнителя заявок, линейка IoT-устройств умного дома.

Грант РФРИТ получен компанией на развитие проекта «Платформа Ujin» в рамках конкурсного отбора по разработке российских решений в сфере информационных технологий. Грант предоставлен на доработку программного обеспечения, назначением которого является цифровизация сферы ЖКХ, а также автоматизация управления объектами жилой, коммерческой и социальной недвижимости и отдельными помещениями (квартирами, офисами, кабинетами) и IoT-устройствами. Срок реализации проекта — с 1 октября 2022 года по 31 марта 2024 гг.