«Ланит» и Content AI договорились о развитии технологического партнерства

«Ланит» и разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI договорились о совместной реализации проектов в сфере внедрения клиентских досье, комплексных систем документооборота, корпоративных хранилищ документов и управления бизнес-процессами.

Компании предлагают заказчикам решения, полностью основанные на отечественных технологиях и подходящие для импортозамещения западного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В рамках сотрудничества Content AI предоставляет технологии и готовые решения для интеллектуальной обработки информации – распознавания и извлечения данных из разных типов документов, классификации и передачи в корпоративные информационные системы. «Ланит», в свою очередь, обеспечивает системную интеграцию технологий Content AI c собственными продуктами для управления контентом на платформе LANIT Document Management, а также отвечает за общую реализацию проектов.

Технологии и решения Content AI и «Ланит» могут быть использованы для решения задач внутри различных отраслей, например, хранения и управления клиентскими данными, организации финансового документооборота и электронных архивов, систем хранения контента для всех информационных систем организации, автоматизированной проверки данных контрагентов и управления кадровым документооборотом.

«Объединение компетенций позволит усилить нашу экспертизу в области автоматизации обработки документов, – отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. – Сегодня запрос рынка требует большего, чем банальный перевод бумажного документооборота в электронный вид. Разработки Content AI, основанные на технологиях искусственного интеллекта, позволяют вывести процесс обработки информации на качественно новый уровень, соответствующий современным стандартам управления. Совместно с «Ланит» мы готовы реализовывать проекты, которые станут основой цифровой трансформации бизнеса наших заказчиков».

Коммерческий директор департамента систем управления документами «Ланит» Алексей Бышов: «Бумажный документооборот в России все еще превосходит по объемам электронный. Но, благодаря законодательным инициативам и активной цифровизации основных секторов экономики, безусловным трендом последнего времени является стремительный переход организаций на электронную форму взаимодействия со своими клиентами и внедрение безбумажной технологии работы в рамках внутренних процессов. Сотрудничество с Content AI позволяет расширить наши возможности для решения данных задач. Приобретение дополнительной экспертизы и технологий открывают новые перспективы интеллектуальной обработки информации и придает импульс дальнейшей цифровизации наших клиентов».

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Content AI (ООО «Контент ИИ») – российская компания, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России. Все флагманские продукты компании включены в реестр отечественного ПО. Content AI предоставляет российским компаниям и пользователям решения для автоматизации обработки любых документов и данных.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.