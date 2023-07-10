Корпоративная система для управления проектами Timetta включена в реестр отечественного ПО

Минцифры официально внесло облачное решение для проектно-ориентированного бизнеса Timetta в реестр отечественного ПО под №18250. Запись появилась в реестре 5 июля 2023 г.

Timetta по своему классу гораздо ближе к учётным системам, чем к обычным средствам управления проектами. Система позволяет управлять структурой и экономикой проекта, а также ресурсами компании. Например, Timettta умеет контролировать бюджеты на этапе реализации проекта и показывать малейшие отклонения от плановой выручки с учётом затраченных к тому моменту ресурсов. Одно из важных преимуществ внедрения системы — повышение рентабельности проектной деятельности в масштабе всей организации.

Основные клиенты Timetta — консалтинговые и аудиторские компании, а также ИТ-интеграторы, то есть значительная часть компаний в секторе профессиональных услуг, почему Timetta и относится к системам класса PSA (Professional Services Automation). Однако аудит, консалтинг и системная интеграция — не все сферы применения. Пользователями Timetta становятся сотрудники любых организаций, в которых проектная деятельность занимает важное место.

«Среди наших клиентов много крупных компаний из сектора профессиональных услуг. Например, Axenix, ADE Professional Solutions и GMCS. При этом мы не ограничиваем сферу применения нашей системы, а наоборот — расширяем ее. Включение в реестр отечественного ПО говорит о том, что мы готовы сотрудничать с государственными заказчиками, а не только с бизнесом. Кейс Axenix показывает, что нам по силам реализовать крупные проекты импортозамещения и нам есть что предложить национальной экономике», — сказал директор по консалтингу и основатель Timetta Александр Спиридонов.