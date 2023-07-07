«Ростех» разработает инфраструктуру для беспилотников на Урале

Холдинг «Росэлектроника» «Ростеха» создаст научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем в Уральском федеральном округе. Он займется разработкой перспективных продуктов в области сопровождения беспилотной авиации, а также выступит «единым окном» по оказанию мер региональной поддержки технологическим компаниям отрасли. Партнерами холдинга по этому проекту станут Челябинский государственный университет и группа компаний InSmart.

В рамках проекта базой центра выступит входящий в «Росэлектронику» Челябинский радиозавод «Полет». Инженеры предприятия займутся созданием изделий для обеспечения безопасности и управления полетов БПЛА.

Направлениями конструкторской и производственной деятельности центра станут специальные наземные технические средства, а также оборудование навигации и связи. На «Полете» будет проводиться разработка схемотехники, топологии плат, встроенного ПО и т.д. Завод также будет проводить испытания новых изделий и запускать их в серийное производство.

Проект предполагает использование научного потенциала ЧелГУ в целях подготовки высококвалифицированных специалистов для отрасли. InSmart, в свою очередь, возьмет на себя вопросы снабжения центра необходимыми комплектующими.

«В России набирает обороты новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Для того, чтобы эта отрасль работала без перебоев, по поручению Президента РФ создаются центры компетенций, в которых будет агрегироваться экспертиза, кадровые и производственные мощности, позволяющие создавать БПЛА и ИТ-решения для функционирования беспилотной авиации. Подписанное соглашение стало первым шагом в работе по созданию регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере БАС. Объединение производственных и технологических возможностей компаний-партнеров позволит ускорить проведение НИОКР в области развития беспилотных авиационных систем, выпуск и испытание опытных образцов, выход на рынок новых востребованных изделий. Мы планируем расширять круг компаний-партнеров для усиления научного и производственного потенциала проекта», – отметил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Дмитрий Довженко.