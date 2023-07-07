Предприятие «Швабе» интегрирует в производственные процессы систему цифровой аналитики

На предприятии холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» планомерно цифровизируют производство. Сегодня к автоматизированной системе мониторинга и диагностики работы производства подключено 16 станков, еще столько же готовят к модернизации. Об этом CNews сообщили представители «Швабе».

На оборудование Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) установлена дополнительная аппаратура и программное обеспечение, с помощью которых осуществляется сбор статистики о времени функционирования и простоя станков, их мощности, энергопотреблении и других характеристиках. Система позволяет проводить анализ работы за месяц, квартал и год по 12 показателям, включая производительность, уровень качества и общую эффективность оборудования. На основе полученной информации специалисты формируют аналитику и оптимизируют производство.

«Мы стремимся к комплексному росту эффективности и созданию оптимальных условий для успешной работы всего предприятия. Новый подход обеспечивает мобильность, повышение скорости принятия решений и увеличение вариативности процессов в зависимости от потребностей», – сказал генеральный директор ЗОМЗ Константин Перцев.

Сегодня Загорский оптико-механический завод специализируется на разработке и изготовлении оптических и оптико-электронных приборов для медицины, сельского хозяйства и промышленности.

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Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной техники в интересах гражданских отраслей промышленности, государственной и общественной безопасности. По итогам 2022 г. портфель объектов интеллектуальной собственности «Холдинга» составил порядка 2600 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6000 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.