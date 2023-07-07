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CraftTalk вошел в топ-25 крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений по версии CNews

CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», вошел в топ-25 крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений по версии CNews Analytics.

Согласно выводам аналитического агентства, российский рынок решений в области ИИ быстро прогрессирует, существенно опережая мировой по темпам роста. Так в 2022 г. динамика выручки крупнейших поставщиков ИИ-решений выросла почти на 70%. В большинстве сегментов отечественные продукты не уступают иностранным конкурентам. А курс на импортозамещение позволят разработчикам дорабатывать функционал и создать платформенные решения, которых сейчас не хватает российским заказчикам.

Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk: «Платформа CraftTalk была создана в 2017 г. сразу как проект, базирующийся на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта. Они составляют основу нашего решения, построенного по принципу All-in-One, и включающего такие модули как омниканальная ИИ-платформа для текстовых каналов коммуникации, чат-бот, база знаний, комплексная система аналитики для контакт-центров. Бесшовность продукта позволяет избежать нашим заказчиками дополнительных интеграций и инвестиций в смежные продукты. Этот подход в полной мере оправдал себя, позволив нам стать одним из лидеров рынка отечественных ИИ-решений».

Сегодня среди заказчиков CraftTalk ведущие компании финансового и страхового рынков, крупные игроки ритейла, логистики, медицины, госсектора, сегмента entertainment.

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CraftTalk – компания, развивающая ИИ-платформу для оказания услуг контакт-центра для текста, которая работает в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальный чат-центр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга BI. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге, ИИ помогает операторам, повышая скорость и качество поддержки.

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