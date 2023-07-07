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АО «Боровичский молочный завод» дорабатывает учетную систему с помощью «1С-ИжТиСи»

ИТ-компания «1С-ИжТиСи» настроила интеграцию «1С» с системами «Честный знак» и «Меркурий». Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи».

АО «Боровичский молочный завод» - предприятие по производству молочных продуктов. Когда на предприятии встала задача оформлять ВСД в электронном виде через ФГИС «Меркурий». Компания обратилась за помощью в фирму «1С-ИжТиСи».

Итогом проекта стало внедрение продукта внедрение решения для учета ветнадзорной продукции на базе «1С».

Далее ижевская компания помогла предприятию реализовать интеграцию программы «1С: Бухгалтерия предприятия» с системой маркировки «Честный знак».

С.В. Онищенко, ИТ-администратор АО «Боровичский молочный завод»: «В настоящее время мы продолжаем обращаться к фирме за консультациями и доработками программы. Специалисты ИТ-фирмы не оставляют без поддержки и оперативно решают возникающие вопросы».

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