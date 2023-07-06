В новый сервис Softline Universe войдёт «Р7-Офис»

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, включит в свою экосистему прикладного, инфраструктурного программного обеспечения и аппаратных ресурсов Softline Universe российский офисный пакет для совместной работы с документами «Р7-Офис».

ПО разработчика офисного программного обеспечения «Р7» дополнит портфель тесно интегрированных сервисов, программных и аппаратных продуктов Softline Universe, доступных по единой подписке. Уникальность данной экосистемы заключается в том, что решения могут разворачиваться как по классической on-premise-модели, так и в облаке Softline Cloud. Также будет обеспечена возможность подключения технической поддержки и проведения «воркшопов» для обучения работников клиента.

В рамках партнерства компания «Р7» добавляет в экосистему Softline Universe офисную среду с расширенной функциональностью для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис». В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер.

«Softline Universe – это удобный выход для тех заказчиков, которые хотят делегировать задачи по внедрению, настройке и обновлению ПО, подбору и установке подходящего аппаратного обеспечения – одним словом, обеспечить себя работоспособной ИТ-инфраструктурой (или ее составными частями) без лишних временных, кадровых и финансовых затрат. Продукты вендора «Р7» являются интуитивно понятными, простыми в настройке и использовании, что позволяет им прекрасно вписаться в концепцию Softline Universe», – отметил Олег Тремзин, директор управления сервисов в Softline.

«В рамках нашей бизнес-стратегии одним из направлений мы видим расширение доступа бизнеса к офисной среде для совместной работы и коммуникаций «Р7-Офис». Уверены, что наше партнерство с Softline Universe поможет предложить клиентам новые возможности для улучшения их бизнес-процессов и повышения производительности», – отметили в компании «Р7».

В экосистему Softline Universe уже вошли продукты по организации видеоконференций, платформа виртуализации для создания «частотного облака» и другие решения. В будущем она будет пополнится за счёт расширения серверного и сетевого оборудования, различных вариантов ОС и прочими решениями. Все продукты, включаемые в Softline Universe, принадлежат к числу отечественных разработок и внесены в государственные реестры.