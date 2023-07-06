CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Российская платформа управления контейнерами на базе Kubernetes «Штурвал» получила обновление

«Лаборатория числитель» представила релиз 2.2 платформы управления контейнерами «Штурвал». В новый релиз вошли доработки на уровне обновлений платформы, интерфейса, информационной безопасности и аварийного восстановления.

В рамках релиза 2.2 был реализован ряд обновлений: увеличен список инфраструктурных провайдеров при автоматическом развертывании платформы — Bare Metal, vSphere. Обновление позволило автоматизировать процессы и сократить стоимость сопровождения; реализовано сканирование образов контейнеров на основе «Ред ОС» и Astra Linux; добавлено отображение информации из Банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России; обновлен графический интерфейс управления прикладными нагрузками, добавлен сбор метрик и логов прикладного программного обеспечения. Это позволило снизить трудозатраты администраторов при работе с системой; упрощен процесс обновлений платформы, что дает возможность минимизировать время простоя и обеспечить оперативное обновление кластера; добавлен модуль резервного копирования и реализовано восстановление конфигураций кластеров для упрощения построения аварийного восстановления (DR); расширена встроенная функциональность для специалистов ИБ на уровне политик проверки прикладного ПО, ролевой модели и интерфейса для удобства конфигурирования политик безопасности.

«Команда "Лаборатории числитель" нацелена на постоянное развитие своего продукта. Мы расширяем партнерские связи с российскими игроками рынка, предлагая решение с расширенной технической поддержкой. На сегодняшний день в нашем портфеле уже несколько пилотных проектов с отечественными вендорами и крупными российскими компаниями. В рамках реализуемых кейсов мы оперативно вносим обновления, предлагая на рынок действительно зрелое, готовое к эксплуатации решение», — отметила Мария Беляева, директор по развитию продуктов «Лаборатории числитель».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Ростеха» расторгла госконтракт и наказала ИТ-поставщика на 40 миллионов, узнав, что ей подсунули б/у-«железо»

Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям

Основатель легендарной НКК с женой вложились в убыточную ИТ-компанию

Госорганы и бизнес скупают отечественные СУБД и САПР. Иностранные аналоги в стороне

Минцифры будет строить сверхважную ГИС на процессорах «Эльбрус»

Программисты вымрут через 5 лет, вместо них будет работать ИИ. Массовые увольнения уже начались

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем
Показать еще