Российская платформа управления контейнерами на базе Kubernetes «Штурвал» получила обновление

«Лаборатория числитель» представила релиз 2.2 платформы управления контейнерами «Штурвал». В новый релиз вошли доработки на уровне обновлений платформы, интерфейса, информационной безопасности и аварийного восстановления.

В рамках релиза 2.2 был реализован ряд обновлений: увеличен список инфраструктурных провайдеров при автоматическом развертывании платформы — Bare Metal, vSphere. Обновление позволило автоматизировать процессы и сократить стоимость сопровождения; реализовано сканирование образов контейнеров на основе «Ред ОС» и Astra Linux; добавлено отображение информации из Банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России; обновлен графический интерфейс управления прикладными нагрузками, добавлен сбор метрик и логов прикладного программного обеспечения. Это позволило снизить трудозатраты администраторов при работе с системой; упрощен процесс обновлений платформы, что дает возможность минимизировать время простоя и обеспечить оперативное обновление кластера; добавлен модуль резервного копирования и реализовано восстановление конфигураций кластеров для упрощения построения аварийного восстановления (DR); расширена встроенная функциональность для специалистов ИБ на уровне политик проверки прикладного ПО, ролевой модели и интерфейса для удобства конфигурирования политик безопасности.

«Команда "Лаборатории числитель" нацелена на постоянное развитие своего продукта. Мы расширяем партнерские связи с российскими игроками рынка, предлагая решение с расширенной технической поддержкой. На сегодняшний день в нашем портфеле уже несколько пилотных проектов с отечественными вендорами и крупными российскими компаниями. В рамках реализуемых кейсов мы оперативно вносим обновления, предлагая на рынок действительно зрелое, готовое к эксплуатации решение», — отметила Мария Беляева, директор по развитию продуктов «Лаборатории числитель».