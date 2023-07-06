ОС «Альт Сервер 10» прошла испытания на совместимость с почтовыми серверами Tegu FreeWare, Tegu Professional и Tegu Enterprise

Операционная система «Альт Сервер 10» компании «Базальт СПО» успешно прошла испытания на совместимость с почтовыми серверами TEGU FreeWare, Tegu Professional, Tegu Enterprise компании «Лаборатория МБК».

Результаты тестов зафиксированы в сертификате, удостоверяющем корректность работы указанных почтовых серверов и ОС «Альт Сервер» 10 на платформах x86_64 и AArch64.

«Альт Сервер 10» — серверный дистрибутив на базе ядра Linux, основа корпоративной инфраструктуры. Обладает широкой функциональностью, поддерживает постоянно пополняемый перечень стороннего ПО и оборудования, гарантирует возможность миграции на импортозамещающее программное и аппаратное обеспечение.

«Обеспечение совместимости с продуктами «Базальт СПО» является для нас стратегическим фактором потому, что «Альт» — это единственная операционная система с исключительно российскими корнями, которая поддерживает весь спектр аппаратных платформ. На базе «Альт Сервер 10» почтовый сервер Tegu в состоянии обслуживать до 400 тыс. пользователей», — отметил генеральный директор «Лаборатории МБК» Игорь Кальметов.

Tegu – современный отечественный почтовый сервер (ПО). Работает на оборудовании заказчика (on-premise) под управлением ОС Linux. Tegu позволяет организовать обмен с любыми почтовыми серверами по протоколу SMTP, поддерживает почтовые клиенты по протоколу IMAP/SMTP.