CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Философт» запустила продажи модулей образовательной платформы «Учебный портал»

ИТ-компания «Философт» предложила клиентам систему обучения для сотрудников «Учебный портал» помодульно.

«Учебный портал» — это образовательная платформа и система управления курсами. Одним из основных принципов системы является постоянное развитие компании через развитие сотрудников как главного ресурса. Основные задачи, которые закрывает продукт, это помощь в адаптации новичку, обучение, развитие работников и внутренняя мотивация сотрудников.

Система разделена на 7 модулей. Всю систему сразу покупать необязательно, можно приобрести несколько необходимых модулей.

Модуль «Оценка 360». Всесторонняя оценка сотрудника коллегами и руководителем. Способствует выявлению сильных сторон и западающих компетенций с целью корректировки развития работника; «Библиотека электронных и печатных книг»; «Компетенции» (кабинет учителя). «Прошивка» основных компетенций для любой должности в компании, назначение индивидуального плана развития сотрудника и контроль его выполнения; «Монетный двор». Бонусы, которыми можно поощрить сотрудников. Нематериальная мотивация. Корпоративная валюта; «Адаптация» (наставничество). Контроль прохождения адаптационного периода и отслеживание прогресса освоения необходимых курсов и знания для определенной должности. Анкеты обратной связи по итогам прохождения адаптации. Кабинет наставника; «Календарь». Планирование мероприятий по обучению; «Структура компании». Доступная визуализация структуры компании, которая позволяет найти нужное подразделение или сотрудника, а также ознакомиться с функционалом департаментов, отделов и специалистов. Возможность выбрать карьерный трек и сравнить текущие знания и компетенции сотрудника с профилем должности, на которую он претендует; «Кабинет руководителя». Контроль развития сотрудников, подготовка ИПР.

«Учебный портал» помогает повысить уровень компетенций сотрудников, организовать непрерывное дистанционное обучение и проверку знаний, обеспечить доступ к общим информационным ресурсам компании из одного окна.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Ростеха» расторгла госконтракт и наказала ИТ-поставщика на 40 миллионов, узнав, что ей подсунули б/у-«железо»

Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям

Основатель легендарной НКК с женой вложились в убыточную ИТ-компанию

Госорганы и бизнес скупают отечественные СУБД и САПР. Иностранные аналоги в стороне

Минцифры будет строить сверхважную ГИС на процессорах «Эльбрус»

Программисты вымрут через 5 лет, вместо них будет работать ИИ. Массовые увольнения уже начались

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем
Показать еще