«Атол» — доверенный агент НСПК

Компания «Атол Pay» вошла в список небанковских доверенных агентов «Национальной системы платежных карт» (НСПК). Это означает, что клиентам «Атол» стали доступны еще двенадцать банков для упрощенного подключения к системе быстрых платежей (СБП). Всего в портфеле «Атол» уже 15 интеграций для легкого подключения к СБП. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Новый этап сотрудничества «Атол» и НСПК должен упростить бизнесу процесс подключения к СБП. Предпринимателю часто требуется несколько раз посетить банк и подготовить множество документов, чтобы настроить оплату покупок с помощью QR-кода. Чтобы оптимизировать эту процедуру, летом 2022 г. «Атол» запустил бесплатный сервис для QR-платежей в своем программном обеспечении и устройствах на базе платежной платформы «Атол Pay». На тот момент к проекту уже были подключены четыре крупнейших банка страны: Сбербанк, «Альфа-банк», банк «Открытие» и Райффайзенбанк.

В мае 2023 г. для расширения списка интеграций с банками компания напрямую подключилась к НСПК в статусе доверенного небанковского агента. Это дает возможность работать с любыми банками, которые входят в список доверенных организаций НСПК. На сегодняшний день их двенадцать, в том числе «Тинькофф», «Русский стандарт», «Синара», Модульбанк.

Теперь пользователю достаточно подписать соглашение с таким банком об использовании СБП и поменять настройки в личном кабинете платежной системы «Атол Pay». После этого можно использовать этот способ оплаты и экономить на комиссии, которая составит 0,4-0,7%.

Итого в портфеле «Атол» уже 15 интеграций для легкого подключения к СБП, а с увеличением числа доверенных банков в НСПК это количество автоматически будет расти. Сервис доступен на смарт-терминалах Sigma и в кассовом ПО «Атол» (Frontol и Frontol xPOS).

Для клиентов тех банков, которые не имеют прямой интеграции с платежной платформой «Атол Pay», есть возможность подключить СБП на оборудовании «Атол» через интеграцию платежной платформы с НКО «Юкасса», в которой может зарегистрироваться пользователь любого российского банка.

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«Атол» («Автоматизация торговли и логистики») — разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России. Более 21 г. «Атол» помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи и оказывать лучший сервис организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более 100 комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания регулярно занимает ключевые позиции в отраслевых рейтингах и входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть «Атол» является крупнейшей в отрасли и насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.