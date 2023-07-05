Utrace запустила систему маркировки БАДов в «Италфармако»

Utrace, разработчик решений для сериализации товаров, запустил систему управления маркировкой БАДов в «Италфармако». С помощью Utrace Hub фармацевтическая компания может передавать отчеты о движении продукции в государственную систему учета ГИС МТ. Это позволит ей соблюдать требования законодательства в области обеспечения прослеживаемости товаров.

ООО «ИТФ» — это российское подразделение международной фармацевтической компании «Италфармако». Компания специализируется на продвижении лекарственных препаратов и биологически активных добавок для женского здоровья, вспомогательных репродуктивных технологиях и решении проблем остеопороза.

В 2023 г. на территории России вводится обязательная маркировка БАДов. Согласно новым требованиям законодательства, всю информацию о такой продукции фармпроизводители, импортеры и продавцы должны передавать в государственную систему мониторинга товаров (ГИС МТ). Это позволит избежать контрафакта при реализации биологически активных добавок и вытеснить с рынка нелегальную продукцию.

Понимая необходимость работы по новым правилам, компания начала заблаговременную подготовку по переходу на цифровую маркировку. Ранее в компании уже была внедрена облачная track&trace-система Utrace Hub для управления сериализацией лекарственных средств. Текущий контур Utrace Hub был расширен функциональностью для БАДов.

Utrace Hub – это отечественное ПО для управления цифровой маркировкой, которое позволяет заказывать Data Matrix-коды для БАДов и передавать сведения о них в государственную систему учета в полном соответствии с актуальными требованиями законодательства. С помощью обновленного решения ООО «ИТФ» сможет заказывать свыше миллиона кодов ежегодно, что полностью обеспечит все производственные мощности фармкомпании.

В рамках проекта специалисты Utrace развернули необходимую функциональность, настроили интеграцию Utrace Hub с WMS-системой ОРФЕ и ERP-системой разработки «1С». Кроме того, команда вендора обеспечила валидацию полученного решения по стандартам GMP. В итоге заказчик получил стабильное track&trace-решение, независимое от иностранных поставщиков.

«Utrace – это опытный разработчик с сильной экспертизой в фармотрасли. Коллеги понимают требования отрасли и готовы быстро адаптировать свой продукт с учетом всех изменений законодательства. Команда Utrace помогла нам запустить маркировку БАДов достаточно оперативно, и уже к “высокому сезону” – осени-зиме этого года — мы сможем полноценно работать по новым условиям», – сказала Алина Климкина, руководитель проекта в ООО «ИТФ».

«Переход на обязательную маркировку БАДов начался еще в 2021 г., когда государственный регулятор запустил эксперимент. В октябре она станет обязательной, а к 2025 г. рынок ждет поштучный учет продукции. Несмотря на то, что этот процесс займет еще какое-то время, готовиться к нему мы рекомендуем уже сейчас. Важно настроить и протестировать процесс до того, как маркировка станет обязательной для всех производителей БАДов», – сказал Василий Савин, директор по консалтингу Utrace.