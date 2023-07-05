Утилита Ora2PgCopy, разработанная «Форс телекомом», внесена в реестр российского ПО

«Форс телеком» (ГК «Форс») объявила о том, что разработанная ею утилита Ora2PgCopy для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL внесена в Единый реестр российского ПО.

Инструментальное средство разработки Ora2PgCopy зарегистрировано в государственном реестре 29 июня 2023 г. под номером 18123.

Утилита применяется в ходе миграции с Oracle, когда в среде PostgreSQL уже созданы таблицы и перенесён программный код. Четырёхкратное и более ускорение процесса миграции достигается за счёт использования PostgreSQL-команды “copy”, многопоточной технологии Java, параллельного переноса данных каждой отдельной таблицы и специальной обработки данных типа BLOB и CLOB.

Недавно была выпущена новая версия продукта с целым рядом дополнительных функциональных возможностей. Во-первых, реализована поддержка неконвенциональных имён таблиц и столбцов. Во-вторых, добавлена возможность параллельного переноса данных одной таблицы при помощи нескольких одновременно запущенных команд “copу”. Для длинных, но узких таблиц это увеличивает скорость миграции до 40%. В-третьих, добавлен режим работы «агент -> основная программа». Это означает, что теперь ora2pgcopy может работать в режиме агента, который извлекает данные из Oracle, сжимает и передаёт по сети несколькими параллельными потоками в основную программу, где затем происходит их загрузка в Postgres. Поддерживаются два алгоритма сжатия – lz4 и gzip с возможностью настройки уровня сжатия и размера используемого буфера памяти. Благодаря этому во многих случаях удаётся увеличить скорость миграции в 5-6 раз по сравнению с обычным режимом, когда утилита работает только на стороне одного из серверов. Более того, с появлением «агента» даже на слабых сетях менее 100 Мбит данные можно переносить со скоростью, сравнимой с гигабитной сетью.

Юрий Зятьков, генеральный директор компании «Форс телеком» (ГК «Форс»), отметил: «Мы рады предложить своим заказчикам полный набор зарегистрированных в реестре отечественного ПО инструментальных средств для оптимизации процесса миграции с платформы Oracle на СУБД PostgreSQL и другие открытые СУБД. Теперь такой переход можно выполнить в самые короткие сроки».