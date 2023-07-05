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M1Cloud: Только треть компаний не планирует использовать PaaS в 2023 году

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group провел исследование среди заказчиков, преимущественно российского крупного и среднего бизнеса, с целью выявления ситуации и тенденций в сфере платформенных сервисов.

В 2023 г. из 57% опрошенных компаний, которые используют облака российских сервис-провайдеров, только 1/3 не планирует использовать платформенные сервисы, при этом почти четверть компаний (23%) уже использует PaaS полностью или частично.

По облачной модели топ-3 наиболее популярных платформенных сервиса в 2023 г. будут: базы данных как сервис, Kubernetes для контейнеризированных приложений и сервисы для машинного обучения.

«В 2023 г. продолжится миграция информационных систем бизнеса на отечественные платформы виртуализации, в том числе в облака российских сервис-провайдеров. Компании стремятся импортозаместить не только платформы виртуализации, серверы и СХД, но и сетевое оборудование, серверное ОС, решения для резервного копирования и бэкапов и другое ПО. При этом 41% опрошенных планируют пользоваться администрированием и технической поддержкой полностью или частично от внешних поставщиков. Что касается PaaS, то бизнесу интересны даже такие узкоспециализированные сервисы, как сервисы для компьютерного зрения и сервисы для распознавания и синтеза речи, что говорит о широком потенциале для российских разработчиков», - сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group и M1Cloud.

Об исследовании: опрос проводился среди ИТ-директоров, руководителей ИТ-отделов и ИТ-специалистов 183 российских крупных, средних и малых компаний. Опрос проводился в январе-марте 2023 г.

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