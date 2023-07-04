Вышла новая версия платформы Tantor 2.1

Российский разработчик СУБД компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») объявляет о выходе релиза модульной платформы администрирования и мониторинга баз данных на основе PostgreSQL Tantor 2.1. В новой версии добавлен ряд новых возможностей, а также улучшена работа существующих инструментов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Разработчики оптимизировали механизмы управления доступом к рабочим пространствам. Благодаря новой гибкой системе разграничения доступа администраторы платформы Tantor теперь могут создавать группы, в которые можно добавлять рабочие пространства и пользователей с общими правами доступа. Каждой группе пользователей администраторы могут назначать определенные права на чтение и редактирование рабочих пространств.

Теперь платформу Tantor с помощью инсталлятора из официального дистрибутива можно не только установить, но и обновить. Программа установки обновляет версию с сохранением всех ранее сделанных пользовательских настроек, а также предлагает добавить дополнительные модули, если они еще не были активированы.

Для упрощения и ускорения процесса диагностики пользователям стало доступно создание утилиты, которая собирает информацию, помогающую быстро находить неполадки и ошибки.

В версии 2.1 улучшена функциональность модуля Advanced Analytics. Теперь он запускается в общем рабочем интерфейсе, а не в отдельном окне. Также усовершенствованы механизмы работы по IP, добавлены рекомендации по настройке параметров логирования. Кроме того, среди новшеств следует отметить оптимизацию функции, касающейся настройки и редактирования учетной записи, и конфигурирование самой платформы.

«Совсем недавно была представлена мажорная версия платформы Tantor 2.0, и сегодня мы закрепляем успех выпуском релиза 2.1. Как всегда, мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и клиентами, анализируем любые предложения и обратную связь. В новой версии не только исправлены ошибки и оптимизирована работа уже имеющихся инструментов и модулей, но и добавлены новые возможности, делающие работу пользователей и администраторов проще, удобнее и безопаснее, - сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор лабс». - Нашей командой проведена серьезная работа по устранению уязвимостей и повышению уровня информационной безопасности, исправлены недочеты, обнаруженные при авторизации и в различных модулях продукта».

***

ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.