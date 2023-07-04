Российский разработчик Orion soft представил обновленную версию платформы виртуализации zVirt 3.2

Платформа серверной виртуализации zVirt, разработанная российской компанией Orion soft, в новой версии 3.2 получила дополнительный функционал. Теперь пользователям доступны ручное и автоматическое резервное копирование конфигурации менеджера управления через пользовательский интерфейс, встроенные отчеты о состоянии виртуальной инфраструктуры, представление виртуальной инфраструктуры в виде диаграммы. Кроме того, обновлен дизайн стартовой страницы и доработан интерфейс, что позволяет пользователям быстрее находить необходимые инструменты. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Российская компания Orion soft продолжает совершенствовать свой флагманский продукт - платформу серверной виртуализации zVirt, которая разработана для управления серверами виртуализации, виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды виртуализации. Платформа полностью соответствует требованиям к российскому ПО и в настоящий момент востребована на рынке в качестве замены VMware, Microsoft Hiper-V и других коммерческих систем управления виртуализацией, практически полностью повторяя их функционал.

В версию zVirt 3.2 добавлено ручное и автоматическое резервное копирование конфигурации менеджера управления через пользовательский интерфейс. Это гарантирует сохранность всех ключевых параметров и позволит избежать длительного процесса повторной настройки системы в случае какого-либо сбоя или потери данных.

В новом релизе также появился сервис, позволяющий оперативно сформировать преднастроенные отчеты о состоянии виртуальной инфраструктуры. В отчетах анализируются такие параметры, как емкость доменов хранения, ошибки виртуальной инфраструктуры, утилизация виртуальной инфраструктуры и так далее. Менеджер может указать период времени, данные за который должны попасть в отчет, необходимый формат (pdf, html). Такие отчеты могут использоваться для подготовки документации, коммуникации с руководством или партнерами.

Еще одно дополнение – возможность сформировать диаграмму виртуальной инфраструктуры. Она дает наглядную картину, из каких серверов и доменов хранения состоит в настоящий момент виртуальная инфраструктура и каковы связи между ними.

Работать с платформой виртуализации стало удобнее благодаря обновленной стартовой странице в версии zVirt 3.2. Разработчики изменили ее дизайн, а также добавили ссылки для доступа к порталу ТП, документации, дистрибутив менеджера подключения и дистрибутив гостевых обновлений. Также, в интерфейсе системы появилась возможность отправления логов сервера управления и возможность выбора протокола SSL.

«Orion soft продолжает развивать платформу zVirt, ориентируясь на запросы заказчиков и тенденции рынка в сегменте виртуализации. И если в предыдущие годы мы были сфокусированы на улучшении производительности, стабильности и безопасности решения, то сейчас активно наращиваем функционал. Также как и в автомобиле премиум-класса, дополнительные опции платформы повышают качество и удобство работы. Поэтому версия 3.2. получила много обновлений не только в конфигурациях управления, но и в дизайне визуализации, а также в пользовательском интерфейсе. По всем ключевым параметрам наша система виртуализации сегодня сопоставима с зарубежными аналогами, при этом подходит для импортозамещения», - сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

К настоящему моменту zVirt занимает более 40% доли рынка реестровой виртуализации в России. Продукт интегрирован в экосистему Orion soft, включающую такие продукты, как Proxima DB – СУБД на основе Open Source, Nova Container Platform – платформа оркестрации контейнеров на базе Kubernetes, Cloudlink – российское on-premise решение для управления виртуализацией, частными и публичными облаками.