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Компания Postgres Professional расширяет присутствие в Сибири

Российский разработчик систем управления базами данных (СУБД) Postgres Professional расширяет присутствие в Сибирском федеральном округе: запускает бесплатную образовательную программу на базе Новосибирского государственного университета и открывает в столице региона офис. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional

Летняя школа – образовательная программа Postgres Professional по подготовке разработчиков СУБД на базе Новосибирского государственного университета. С 3 июля по 11 августа 2023 г. участники под руководством экспертов компании научатся решать задачи, связанные с СУБД PostgreSQL, разработают собственные проекты и представят их на итоговой конференции. Все студенты, успешно защитившие итоговые проекты, получат стипендию и сертификат, а лучшие — приглашение на оплачиваемую практику в лаборатории Postgres Pro в течение нового учебного года.

«Российские компании испытывают серьезный дефицит системных разработчиков. Между тем они — важнейшее условие появление сильных отечественных программных продуктов, а значит, и технологической независимости страны. Сибирь обладает мощным потенциалом для решения этой задачи: здесь не только сформировано сильное сообщество состоявшихся специалистов, но и обучается ИТ-специальностям большое количество перспективных студентов, — отметил сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко. — Открытие Летней школы при НГУ позволит ребятам обучиться у лучших СУБД-специалистов страны, приобрести практические навыки и, в будущем, стать сильными разработчиками».

Запуск школы приурочен к открытию офиса в Новосибирске, где и будут проходить занятия. В пространстве общей площадью около 140 кв. м. штатные специалисты компании и стажеры, работающие в гибридном режиме, смогут проводить встречи и использовать офис в качестве коворкинга. Здесь же будет проходить и профессиональная сертификация для специалистов по СУБД Postgres. Офис расположится в бизнес-центре на проспекте Академика Лаврентьева, 2/2 и включит рабочий опенспейс, переговорки, кухню и душ для тех, кто занимается спортом или приходит в офис после утренней пробежки.

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Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL. СУБД Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в трех вариантах: Postgres Pro Standard, Enterprise и Certified (имеет сертификат ФСТЭК РФ).

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