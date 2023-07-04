Компания «Айтеко» развернула ИТ-инфраструктуру нового пляжного клуба в Нагатинской пойме Москвы

Специалисты «Айтеко» приняли участие в создании ИТ-инфраструктуры пляжного клуба Dream Beach Club. Комплекс открыт в июне 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Во внедрении и техническом сопровождении слаботочных систем для обеспечения жизнедеятельности объекта приняли участие специалисты «Айтеко». Ими построены структурированные кабельные системы, системы пожарной безопасности, охранные системы, включая видеонаблюдение, на всей территории объекта. Силами «Айтеко» развернута система контроля и управления доступом. Использованы передовые технологические решения, в том числе импортонезависимые – от отечественных производителей.

«Для нас этот прекрасный проект любимого города стал определенным вызовом как с точки зрения технологических решений, так и с точки зрения жесткого графика реализации. Работали круглосуточно и доказали, что мы способны достигать требуемого результата в любых условиях», – отметил управляющий партнер ГК «Айтеко» Сергей Гавренков.

***

«Айтеко» – российская ИТ-компания. Работает на ИТ-рынке с 1997 г., реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности.