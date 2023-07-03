Вышел «Компас-3D» v22: новые САПР-приложения и еще 100+ улучшений

«Аскон» представил новую, 22-ю версию своего флагманского продукта системы трехмерного моделирования «Компас-3D». Обновлены: «Компас-3D», «Компас-график», а также приложения для проектирования в различных отраслях промышленности.

Новая версия расширяет возможности проектирования высокотехнологичных изделий. Пользователи получат больше инструментов для реализации своих проектов: ряд новинок в области твердотельного, поверхностного и листового моделирования, улучшение работы с полигональными объектами в процессе реверс-инжиниринга, упрощение работы со спецификацией и редактором состава изделия. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Игорь Волокитин, директор по продукту «Компас-3D»: Мы продолжаем развивать наши продукты в соответствии с дорожной картой, которая в процессе непрерывного взаимодействия с заказчиками и уточнения требований помогла перейти от реализации обобщенных функциональных блоков к решению конкретных задач предприятий высокотехнологичного машиностроения. В дополнение, перед нами стоит еще одна очень важная стратегическая задача – адаптировать «Компас-3D» для отечественных операционных систем, поэтому уже в рамках v22 разработан внутренний прототип нативной версии «Компас» под Linux.

«Компас-3D» v22 включает в себя несколько сотен функциональных улучшений и три абсолютно новых приложения. Новую версию уже попробовали более 800 пользователей в рамках альфа- и бета-тестирования.

Укрупненно изменения представлены в следующие блоках.

3D-моделирование

Одной из самых популярных и востребованных новинок по версии альфа- и бета-тестировщиков «Компас-3D» v22 стала возможность создания в модели вариантов ее геометрического представления. Функциональность будет полезна для представления сборочной модели в различных рабочих состояниях (с подвижными компонентами, находящимися в крайних положениях, и т. п.) или без некоторых деталей или конструктивных элементов — для создания упрощенных представлений в чертеже, а также для решения других задач, в которых одна и та же геометрическая модель может быть представлена по-разному.

Значительно улучшена диагностика эскиза. Добавлена цветовая индикация информационных и избыточных размеров, геометрических объектов, не имеющих ни одной степени свободы, объектов и ограничений, потерявших связь. В процессе редактирования эскиза состояние его определенности отображается на значке режима эскиза.

Новая версия расширяет возможности работы с полигональными объектами для решения задач реверс-инжиниринга. Появилась возможность построить линии пересечения полигонального объекта с плоскостью или другим полигональным объектом, а также создать поверхность (плоскую, цилиндрическую, коническую, сферическую) по подобию полигонального объекта.

Еще одна важная новинка: автоматический учет наличия в детали объекта-заготовки. Тексты указаний на заготовку в спецификации и чертеже полностью соответствуют ГОСТ.

В каркасно-поверхностном моделировании появились новые команды, которые помогут нанести на грань модели траектории движения инструмента, контура паза или надписи/логотипа, а также получить развертки кривых на плоскость.

Изменение кривизны Сплайна по точкам теперь можно сделать более плавным благодаря новым параметрам управления порядком и сглаживанием.

2D-проектирование

Появилась специальная панель инструментов, которая повысит удобство работы с командой «Ограничения объекта». После указания объекта она автоматически возникает около курсора и позволяет снять или наложить на этот объект новые ограничения.

Новая команда «Добавить общее наименование» автоматически создаст или исключит из спецификации общее наименование для группы стандартных изделий или материалов.

Приложения в машиностроении

«Компас-3D» v22 пополнился новыми приложениями: «Оборудование: системы вентиляции», «Разъемные соединения» и «Покрытия». Последнее получило наибольшее количество отзывов среди первых испытателей «Компас-3D» v22 и поможет создавать в 3D-моделях различные типы покрытий с указанием их свойств и характеристик.

Приложение «Оборудование: сварные соединения» переименовано в «Неразъемные соединения» и получило новые функциональные изменения. Моделируйте не только сварные, но и клеевые соединения, а также выполняйте расчет площади склеивания и массы материала.

Важное изменение произошло в приложениях, с которыми знаком любой пользователь «Компас-3D» — «Материалы и сортаменты для «Компас-3D» и «Стандартные изделия для «Компас-3D». Теперь приложения переведены на единую технологическую платформу инженерных и справочных данных. Пользователи получат единый интерфейс и логику работы, быстрый и удобный поиск справочных данных, управление данными о стандартных изделиях, увеличение номенклатуры справочных данных в поставке, более тесную связь с другими приложениями.

Приложения в строительстве

Новинки приложения «Электроснабжение: ЭС/ЭМ» упростят и ускорят работу специалистов, которые решают комплексные задачи при проектировании электрооборудования. С помощью встроенного 3D-окна «Конструктор трасс» можно быстро создать единую 3D-модель конструкций трасс и оборудования, включая узлы кабельных конструкций. Внутренняя интеграция с «Компас-электрик» поможет передать данные для проектирования электрооборудования на электротехнической модели (ЭТМ) всего одним нажатием кнопки.

В приложениях «Газоснабжения: ГСН», «Наружные сети: НВК» и «Тепловые сети: ТС» доступен выбор ГОСТ для оформления профилей и таблиц под профиль. Выбирайте подходящий нормативно-технический документ, соответствующий вашим задачи.

Специалисты, работающие с магистральными трубопроводами, отметят новую форму, соответствующую техническому регламенту «СТО Газпром 2-3.5-695-2013». Оформление документации стало быстрее и удобнее.

Стоимость «Компас-3D» v22 для коммерческих пользователей: от 29 100 руб*. Для покупки доступна бессрочная, годовая и квартальная лицензия.

Доступна бесплатная ознакомительная 30-дневная версия.

* цена указана за квартальную лицензию «Компас-3D» v22.