Москвичи пожертвовали более 70 млн руб. с помощью благотворительного сервиса на mos.ru

Москвичи пожертвовали уже более 70 млн руб. через благотворительный сервис на портале mos.ru. Горожане помогли многодетным семьям, тяжелобольным детям, людям с инвалидностью, бездомным животным и многим другим, нуждающимся в помощи. На данный момент в сервисе представлено 80 проверенных благотворительных организаций. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«С помощью благотворительного сервиса mos.ru вклад в добрые дела сделали уже более 60 тыс. москвичей. Только с начала текущего года жители перечислили в поддержку нуждающихся более 22 млн руб., а общая сумма пожертвований превысила 70 млн руб.. Мы регулярно работаем над улучшением сервиса, реализуем новые возможности, чтобы участвовать в благотворительности было просто и удобно. Вместе с тем, предлагаем пользователям и новые форматы участия. Например, горожане могут создать свой собственный благотворительный сбор и пригласить к участию друзей и близких, чтобы помогать нуждающимся вместе, а в рамках проекта ”Помогайте со звездами“ жители могут поддержать подопечных благотворительных фондов и получить уникальные цифровые объекты, созданные знаменитостями», - сказал Борис Фролов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

В благотворительном сервисе на mos.ru неравнодушные москвичи помогли уже многим. Например, собранные средства, помогли фонду «Подсолнух» оплатить жизненно важное лечение для мальчика Ярослава. Болезнь Ярослава стала проявляться с рождения частыми острыми инфекциями. Но к одному году признаки недуга стали более явными и пугающими. Малыш начал делать первые самостоятельные шаги, но походка ребенка была очень шаткой и при каждом движении Ярослав падал. Год назад подопечному диагностировали врожденные нарушения иммунитета. Лечение редкого заболевания заключается в регулярной терапии донорскими антителами. Для повышения защитных свойств организма мальчик должен ежемесячно получать лекарственную терапию.

С помощью пользователей благотворительного сервиса mos.ru помощь также получили подопечные фонда «Игра», который запустил курс по оказанию информационной онлайн-поддержки семьям, где есть малыш с двигательным нарушением. Более 100 семей учатся вместе с юристом получать от государства квоты на жизненно необходимые, но дорогостоящие операции для детей, и технику для самостоятельного движения. Также на курсе проводятся консультации психолога, который помогает родителям преодолевать психологические барьеры и справляться с нервным напряжением.

Благодаря пользователям сервиса помощь получили и подопечные фонда «Благо дари ииру». Средства пошли на реализацию проекта «Неботерапия в действии», который помогает в социально-психологической реабилитации подопечных фонда. Помимо полетов в аэротрубе для участников проекта, подопечные фонда смогли совершить прыжки с парашютом в тандеме с опытным инструктором. После полетов в аэротрубе участники уходят окрыленными и понимают, что жизнь продолжается.

Сделать пожертвование можно сделать на странице сервиса. Для этого достаточно выбрать одну или несколько программ и желаемую сумму для перевода. Также есть возможность настроить автоплатежи, чтобы помогать регулярно. Сделать это можно после перевода средств — достаточно нажать на кнопку «Подключить автоплатеж» на странице с результатом оплаты. Необходимо выбрать периодичность и дату списания, а также сумму и способ оплаты. Кроме того, благотворительный сервис доступен в разделе «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва».

Благотворительный сервис mos.ru – совместный проект Департамента информационных технологий города Москвы и столичного Комитета общественных связей и молодежной политики, реализуемый при поддержке городской Общественной палаты.