Медицинские учреждения Екатеринбурга переходят на единую цифровую медицинскую систему

В Свердловской области продолжается формирование единого цифрового контура системы здравоохранения. Тенденцию, заданную национальным проектом «Здравоохранение», поддержал коллектив Детской городской клинической больницы №11 Екатеринбурга, где стартовал переход на единую медицинскую цифровую платформу «ЕЦП.МИС». Внедрение системы позволит больнице присоединиться к единому информационному пространству региона, а врачам — эффективнее заботиться о здоровье уральцев. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

С «ЕЦП.МИС» во время консультации врач может посмотреть электронную медицинскую карту и ознакомиться с цифровой историей болезни, включая посещения любых других больниц Свердловской области. С помощью новой цифровой платформы все медучреждения региона перейдут на электронный документооборот, снизится нагрузка на медперсонал.

«“ЕЦП.МИС” позволяет грамотно выстроить процессы на всех уровнях медицинской организации. Благодаря единой системе путь получения медицинской услуги становится быстрей и удобней. Например, когда надо сдать анализы, пациент онлайн записывается на прием к врачу, а специалист в системе записывает на дальнейшее исследование. В назначенное время пациент сдает анализы, а результаты автоматически подгружаются в его электронную медкарту», – сказала главный врач Детской больницы №11 Анна Соколова.

«Переход медицинских учреждений Свердловской области на «ЕЦП.МИС» начался в 2022 г. с областных организаций. В 2023 г. внедрение продолжилось в больницах Екатеринбурга. К концу третьего квартала все медучреждения региона будут работать в единой системе. Всего обучение к этому времени пройдут около десяти тысяч сотрудников здравоохранения», – отметил генеральный директор «РТ МИС», компании-разработчика «ЕЦП.МИС» Александр Мартыненко.

Согласно плану обучения, до середины июля 2023 г. инструктаж пройдут около 600 сотрудников Детской больницы №11, включая врачей стационара, амбулаторной службы, инструментальной, функциональной и лабораторной диагностики, средний медицинский персонал, системных администраторов, сотрудников отдела кадров и регистраторов поликлиник.