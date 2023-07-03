Компания «Дикарготранс» внедрила сервис мониторинга «АТИ водитель»

Компания «Дикарготранс» начала использовать для мониторинга транспорта сервис GPS-трекинга «АТИ водитель». Решение позволило значительно упростить менеджерам компании работу с водителями, сократить время и расходы на звонки и автоматизировать контроль грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

«Дикарготранс» оказывает транспортно-экспедиционные услуги по России и за рубежом. Компания владеет собственным парком транспорта в Москве и Московской области. С увеличением количества машин появилась необходимость оперативно отслеживать их местоположение и мониторить время в пути.

Изучив представленные на рынке решения, компания выбрала сервис GPS-мониторинга «АТИ водитель». Он позволяет отслеживать транспорт и статусы перевозок на карте, и работает как в России, так и в странах СНГ. Сервис помогает упорядочить и автоматизировать работу с водителями, контролировать время их прибытия на места погрузки и разгрузки, фиксировать опоздания. Подключение и использование «АТИ Водитель» полностью бесплатное.

После внедрения сервиса, процесс мониторинга транспорта в «Дикарготранс» значительно упростился. Сотрудникам больше не нужно постоянно обзванивать водителей и уточнять их местоположение и оставшееся до прибытия на склад время. Перемещения по маршруту и статусы перевозки отображаются на онлайн-карте. Ссылкой на нее с геолокацией транспорта менеджер может поделиться с грузоотправителем для отслеживания груза. При этом грузоотправитель может не работать на ATI.SU – сервис мониторинга для него все равно доступен.

Все данные о перевозке менеджер-логист загружает в заявку и отправляет своему водителю. Большая часть данных просто выбирается из выпадающего списка – в том случае, если водитель уже пользуется приложением на своем телефоне. Если нет, то ему приходит SMS с предложением скачать приложение. После скачивания он видит поступившую заявку и все данные по ней: координаты точек погрузки и разгрузки, комментарии к заказу и контактные данные. Вопросы, возникающие в процессе выполнения заказа, водители и менеджеры-логисты могут решать в чате приложения и там же обмениваться документами и фотографиями. Это значительно экономит время и средства на звонки для обеих сторон.

«Удобно, что не нужно пользоваться несколькими сайтами или веб-сервисами одновременно – все необходимое для работы логиста или экспедитора находится на одном сайте. Сервис сильно экономит время и нам, и водителям – не нужно постоянно перезванивать друг другу для уточнения информации и отвлекать от работы, все данные уже есть в приложении и на онлайн-карте. За перевозку спокойны и мы, и заказчики, и сами водители. Также радует, что техподдержка принимает обратную связь и предложения по улучшению возможностей сервиса и мобильного приложения. Так, например, я обратился с просьбой добавить кнопку “Переход на Яндекс-карты”, чтобы посмотреть, сколько водителю до точки погрузки или выгрузки – и ее оперативно добавили в приложение», – сказал Эдуард Дианов, учредитель и генеральный директор ООО «Дикарготранс».

«Сервис GPS-мониторинга “АТИ водитель” полезен всем участникам грузоперевозок и страхует их в случае непредвиденных ситуаций. Он делает процесс доставки максимально прозрачным и безопасным, экономит время и деньги как заказчиков, так и исполнителей и помогает оперативно решать вопросы, возникающие во время перевозки груза. Мы развиваем его как бесплатный универсальный инструмент, упрощающий контроль заказов и работу с водителями, и сегодня это востребованный сервис Биржи», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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ATI.SU – это международная биржа грузоперевозок и экосистема сервисов для транспортной логистики. Экосистема ATI.SU позволяет автоматизировать все этапы грузоперевозки — от поиска грузов или машин до аналитики, а также объединяет всех участников рынка — грузовладельцев, экспедиторов, водителей и перевозчиков. Каждый день на ATI.SU работают 350 тыс. пользователей из более чем 60 стран, размещается около 350 тыс. грузов для перевозок по России и за рубеж, а 100 тыс. машин прямо сейчас готовы к погрузке.