Flussonic помогла Caritech Solutions подключить цифровое телевидение в гостиницах на Барбадосе

Компания Flussonic, разработчик ПО для транскодирования, доставки и хранения потокового видео, помогла мультисервисному провайдеру Caritech Solutions Inc. подключить телевидение в отелях Барбадоса. Для этого она предоставила свое решение Flussonic Media Server, с помощью которого удалось организовать бесперебойную передачу видеоконтента по кабельной сети.

Стриминговое серверное ПО от Flussonic послужило решением для приема телевизионных сигналов и их преобразования, обеспечивая тем самым их подготовку к дальнейшему распространению по кабельной (коаксиальной) сети. Благодаря медиасерверу Caritech Solutions удалось подключить цифровое ТВ несмотря на устаревшую телекоммуникационную инфраструктуру в гостиницах.

Решение Flussonic Media Server было использовано в двух вариантах. В первом случае медиасервер был развернут в каждом отеле в качестве головной станции, что подразумевало его установку и эксплуатацию в виде центрального узла, принимающего телевизионные сигналы от различных IP-источников. Затем Flussonic Media Server преобразовывал телевизионные сигналы и передавал их непосредственно в кабельные сети. Во втором случае решение построено вокруг единого дата-центра Caritech, который выступает в качестве узла для приема и транскодирования контента с помощью Flussonic Media Server. Оттуда контент распространяется по отелям, где его принимает специальное устройство, оснащенное Flussonic Media Server, чтобы распространять по кабельной сети отеля.

Медиасервер Flussonic Media Server выполняет функции коммутатора, а также IP-, спутникового и наземного приемников. Это позволило Caritech Solutions оптимизировать работу за счет снижения затрат и экономии пространства в серверной стойке.

«Решение Flussonic Media Server превзошло наши ожидания. Медиасервер легко справился со всеми поставленными задачами, а также сэкономил нам время на собственные разработки, что стало стимулом к изучению разнообразных возможностей для развития бизнеса и максимизации прибыли. Вклад Flussonic Media Server в наш финансовый успех сложно переоценить. Данное решение позволило нам в полной мере использовать свои возможности и раскрыть потенциал для роста», — сказал Ричард Роулинс, генеральный директор Caritech Solutions.

«Благодаря Flussonic Media Server Caritech Solutions удалось предоставить настроить эффективную и высококачественную доставку телевизионных сигналов по существующей телекоммуникационной инфраструктуре отелей. Медиасервер по сути дал “вторую жизнь” кабельной инфраструктуре отелей и помог нашему партнеру Caritech предоставлять высококачественные ТВ-сервисы, а отелям сэкономить средства на полной модернизации оборудования», — отметил CTO и основатель компании Flussonic Максим Лапшин.

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Flussonic – компания, которая разрабатывает программное обеспечение для доставки и хранения потокового видео, аппаратные и облачные решения для задач любых масштабов. Компания была основана в 2010 г. в России. Сегодня ПО Flussonic используют более чем в 136 странах для организации IPTV, видеонаблюдения, бродкастинга, UGC-сервисов и других проектов, связанных с транспортировкой видео.

Caritech Solutions Inc. – мультисервисный интернет-провайдер на Барбадосе, который предоставляет услуги в области подключения Интернета, IPTV, транспортирования видео, разработки цифровых приложений и веб-сайтов, технической поддержки и консалтинга. Компания основана в 2016 г.