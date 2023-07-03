Большинство россиян не хочет расплачиваться в магазинах по системе биометрической оплаты

Расплачиваться «лицом», улыбнувшись в камеру на кассе, восемь из 10 россиян пока не готовы. Мужчины выступают против оплаты покупок по системе биометрической оплаты чаще женщин. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Улыбнитесь! Оплата прошла!» — совсем скоро мы будем слышать подобные фразы на кассе в магазине. «Сбер» внедряет оплату покупок в торговых сетях с помощью биометрии. Покупатель должен будет просто улыбнуться в камеру для списания стоимости товаров. Однако расплачиваться «лицом» сегодня согласны только 7% россиян, тогда как восемь из 10 опрошенных (81%) к этому пока не готовы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В числе их аргументов — неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. «Пройдешь мимо кассы, улыбнешься — и чья-то покупка пройдет за твой счет», — объясняют респонденты.

О неготовности «расплачиваться лицом» мужчины говорят чаще женщин (83% против 79%). Противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (83%).

Ранее SuperJob выяснил, что к сдаче биометрических данных россияне относятся с недоверием: такое предложение уже получали 12%, а согласились это сделать лишь треть из них.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 375

Время проведения: 28-30 июня 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.