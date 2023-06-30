Запустили КХД с нуля за 6 месяцев: кейс СК «Пульс» и Yandex Cloud

Цифровая страховая «Пульс» разработала и запустила с нуля корпоративное хранилище данных (КХД) с использованием передовых технологий Yandex Cloud всего за 6 месяцев. Об этом на ежегодном мероприятии CNews FORUM рассказал руководитель центра аналитики данных СК «Пульс» Александр Царев.

С 2022 г. «Пульс» запустил более 10 инновационных продуктов. Каждый из них предусматривает возможность оформления, гибкой настройки опций и урегулирования страховых случаев онлайн — без распечаток и визитов в офис. Такой современный сервис не может полноценно функционировать без целого ряда ИТ-решений: цифрового документооборота, операционной CRM, аналитической CRM, MDM, возможностей омниканальных коммуникаций. Внедрить их было необходимо в максимально сжатые сроки при полном отсутствии legacy — многолетних наработок, имеющихся у других представителей страховой отрасли.

Используя облачные решения от Yandex Cloud, команде «Пульса» удалось решить задачу в поставленные сроки, а также развернуть необходимую инфраструктуру и системы, несмотря на то, что еще не так давно реализация таких проектов занимала годы.

«Использование облачных решений значительно ускоряет процесс без вреда для информационной безопасности. Мы можем быстро создавать необходимую инфраструктуру и настраивать правила безопасности с помощью панели-конфигуратора решений, предоставленной Yandex Cloud, и дополнительных настроек», — сказал руководитель центра аналитики данных СК «Пульс» Александр Царев.

руководитель центра аналитики данных СК «Пульс» Александр Царев на мероприятии CNews FORUM

Одно из важнейших условий в работе над КХД при использовании облачных решений в финансовом секторе — обеспечение безопасности данных. Облачные провайдеры, включая Yandex Cloud, имеют сертификаты, позволяющие хранить и обрабатывать как персональные данные, так и коммерческую тайну, а также предоставляют ряд сервисов, существенно упрощающих миграцию, структурирование данных и их аналитику.

«Мы стремимся обеспечить высокую безопасность данных и соответствовать законодательству. При использовании облачных решений, включая Yandex Cloud, мы используем защищенные каналы передачи информации и маскированные данные в процессе разработки», — сказал Александр Царев.

Царев также добавил, что три года назад в стране наблюдался лавинообразный спрос на внедрение передовых решений по управлению данными и их аналитике, а в 2023 г. российские компании стали предлагать зрелые инновационные решения, пригодные для промышленного использования.

О том, как проделанная работа отразилась на операционной деятельности цифровой страховой, рассказал руководитель направления клиентского маркетинга СК «Пульс» Матвей Воров.

«Пульс» заложил прочную основу для будущего развития, улучшения персонализированных страховых сервисов, а также получил возможность не только снижать риски клиентов, но и предупреждать их возникновение через обучающий контент и точечное донесение через персонализированные каналы коммуникации», — сказал Матвей Воров.

Передовой опыт СК «Пульс» может помочь страховой отрасли и партнерам оптимизировать расходы при внедрении информационно-аналитических систем нового поколения и добиться поставленных бизнесом задач в кратчайшие сроки, не нарушая при этом требований регулятора по импортозамещению.

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ООО СК «Пульс» — цифровая страховая. У компании более 200 тыс. клиентов и девять видов страховых продуктов, включая страхование домов, квартир, спортсменов, домашних животных, а также полисы от несчастных случаев, ипотечные страховки и защита поездок на «Велобайке». В стратегическом партнерстве с банком ВТБ СК «Пульс» реализует программу онкострахования для детей.