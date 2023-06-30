Wave Service и «Элма групп» сообщают о старте сотрудничества

Команда цифрового решения Wave Service для обслуживания коммерческой недвижимости сообщает о новом клиенте — «Элма групп». Решение позволяет управляющей компании обрабатывать обращения арендаторов в бизнес-парке «Элма-В22» и повышать операционную эффективность обслуживания 700+ помещений. Об этом CNews сообщили представители Wave Service.

Бизнес-парк «Элма-В22» находится в Москве недалеко от метро «Водный стадион». Офисно-складской комплекс общей площадью 35 тыс. кв.м. относится к классу В и совмещает помещения офисного и производственно-складского назначения.

Для эффективной работы с арендаторами управляющей компании «Элма групп» требовалось автоматизировать процесс обработки заявок на обслуживание и уйти от обработки заявок «вручную», посредством электронной почты и телефона. Цифровое решение отечественной разработки Wave Service обеспечило канал коммуникации с арендаторами и автоматическую маршрутизацию заявок на ответственных специалистов. Систему настроили и внедрили для обслуживания более чем 700 помещений в 6-этажном офисном корпусе.

«Мы стремимся постоянно совершенствовать качество сервиса и создавать комфортные условия для наших арендаторов. С помощью Wave Service арендаторы могут легко оставлять заявки на услуги или сообщать о поломках и проблемах в офисе, отсканировав QR-код камерой смартфона. Мы уже получаем позитивные отзывы и благодарность за мгновенную реакцию на обращения. Wave Service помогает нам на деле демонстрировать нашу клиентоориентированность», — сказал Игорь Оденко, директор бизнес-парка.

С момента запуска в конце апреля 2023 г. было создано 116 сервисных инцидентов, все устранены в установленные сроки.

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Wave Service — это специализированная service desk система для обслуживания бизнес-центров, коворкингов, отелей, торговых комплексов, складов, спортивных баз и других объектов коммерческой недвижимости. В системе можно комплексно автоматизировать ежедневные задачи служб эксплуатации: учет сервисных и технических заявок, ТО и ППР, обходы и чек-листы, инвентаризацию, бронирования, заказ пропусков, рабочие чаты, отчеты об эффективности персонала и соблюдении сроков SLA. Wave Service отличает возможность создавать заявки и инциденты через QR-код, без установки мобильного приложения. Система включает iOS-, Android- и веб-приложения, и 80% клиентов отмечают современный, не перегруженный интерфейс.

Wave Service — продукт российской компании WavePoint.