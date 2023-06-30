Владимир Путин поздравил PIX Robotics с победой в конкурсе лучших новых отечественных брендов России

Компания PIX Robotics, ведущий российский разработчик ПО в области цифровой трансформации и импортозамещения, стала победителем конкурса лучших новых отечественных брендов России в номинации «Информационные технологии». Конкурс впервые прошел в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» по поручению главы государства Владимира Путина.

Организаторы форума — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс — представили Президенту России более 15 компаний-победителей, которые своим активным ростом и доверием клиентов доказали значимость своих продуктов для развития российской экономики.

«Цифровые сотрудники могут взять на себя множество рутинных задач, тем самым существенно повысить производительность труда. Например, заполнение длинных налоговых деклараций, прием и обработка почты, обработка массовых обращений граждан. С применением искусственного интеллекта роботы становятся еще умнее, и это наш слоган — PIX делает умнее. За 2022 г. мы выросли в 10 раз, импортозаместили американское и британское ПО более, чем 100 системообразующих организациях, от крупнейших банков, например, банк «Открытие», до промышленных предприятий, в том числе, «Лукойл», «Фосагро», «Норникель», «Русал». Быть российским брендом помогает и за рубежом — сейчас мы продаем наших программных роботов в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Индии, Узбекистане, Казахстане и Белоруссии», — комментирует Сергей Ложкин, генеральный директор PIX Robotics.

Задача конкурса российских брендов — показать разнообразие отечественных продуктов и услуг и настроить системный механизм их поддержки на уровне Правительства России, регионов и институтов развития.

Завершая пленарное заседание, Владимир Путин подхватил слоган PIX «делает умнее» и пожелал всем участникам и дальше с умом и креативом подходить к решению любых задач:

«У нас много людей в стране креативных, думающих, которые находятся в поиске решения проблем, перед которыми стоит страна. Делают это инициативно, с умом. Хочется от всего сердца пожелать успеха. И возникает чувство уверенности в том, что какие бы сложности не возникали, мы их спокойно, ритмично, идя вперед, преодолеем. Спасибо вам большое!»

PIX Robotics представила московский регион в конкурсе перспективных брендов России.

«Наша цель — трансформировать в России два миллиона рабочих мест. Сделать так, чтобы в каждой компании, у каждого сотрудника был свой цифровой помощник, который освободит время для важных задач и кратно — в три-пять раз — повысит производительность труда. Верим, что это одно из прорывных мероприятий для ускорения развития российской экономики. Предлагаем внедрять стандарт использования программных роботов для всего российского рынка. Готовы совместно с Минцифры проработать данный вопрос», — с таким предложением выступил Сергей Ложкин, генеральный директор PIX Robotics, по итогам встречи с Президентом России.

Как ведущий российский разработчик ПО, компания PIX не только делает передовые технологии доступными широкому кругу компаний, но и вносит свой вклад в то, чтобы развивать практики цифровой трансформации во всех отраслях бизнеса. Так, PIX активно развивает систему знаний и сервисов, которая включает в себя крупнейшее в России сообщество пользователей по роботизации, академию бесплатных учебных курсов для разработчиков и проектировщиков систем, программу поддержки вузов и целый комплекс мероприятий для пользователей.

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PIX Robotics (https://pix.ru/) — ведущий российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, PIX Процессы и PIX BI.

Продукты PIX входят в реестр отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного центра «Сколково». Компании доверяют 100+ клиентов в сегменте Enterprise из топ-500 РБК, в том числе банк «Открытие», «Норникель», «Фосагро», «Лукойл», «Спортмастер», «Полюс», Unilever, S7 Airlines, Счетная палата России, группа «Россети», «Концерн ВКО «Алмаз — антей», «Росэнергоатом», Hoff, Bonduelle, Globus, банк ВТБ, банк ПСБ, банк «Уралсиб», «Альфа-капитал», «Газпромбанк лизинг», «Детский мир», «Ингосстрах».

Конкурс перспективных брендов России проходит по поручению Президента России в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Цель конкурса — поддержать компании, которые занимают освободившиеся ниши на российском рынке и двигают экономику страны вперед. Организаторы мероприятия «Сильные идеи для нового времени» – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Форум призван выявить проекты и инициативы, которые могут внести весомый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 г, и поддержать их практическую реализацию. В этих целях в рамках Форума аккумулируются идеи российских граждан общественно-значимым тематическим направлениям, национальные социальные, технологические, кадровые и экологические инициативы, а также предпринимательство и цифровые сервисы.